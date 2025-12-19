Camer.be
Affaire Danpullo : MTN Cameroun respire après la suspension de la saisie Mobile Money
CAMEROUN :: ECONOMIE

Affaire Danpullo : MTN Cameroun respire après la suspension de la saisie Mobile Money :: CAMEROON

Le secteur financier camerounais connaît un dénouement temporaire mais significatif dans le bras de fer qui oppose l'opérateur de télécommunications aux autorités de recouvrement. La Caisse des dépôts et consignations a officiellement décidé de suspendre les avis de recouvrement visant le compte de cantonnement des fonds de Mobile Money de l'entreprise. Cette décision capitale fait suite à une concertation tripartite réunissant les représentants de l'opérateur, de la banque Afriland First Bank et de l'institution publique afin de clarifier la situation des sommes initialement visées par la procédure. Pour les millions d'utilisateurs du service, cette pause représente une garantie de continuité pour leurs transactions quotidiennes qui auraient pu être gravement perturbées par une saisie prolongée.

L'origine de cette tension remonte au conflit juridique complexe qui implique l'influent homme d'affaires Baba Danpullo dans ses litiges avec des institutions bancaires sud-africaines. Par ricochet, cette affaire a fini par impacter directement les activités de MTN Cameroon sur le territoire national, créant une onde de choc au sein du paysage économique. Le cœur du débat juridique repose sur la nature des fonds logés dans les comptes de monnaie électronique qui, selon l'opérateur, ne constituent pas des actifs de la société mais appartiennent exclusivement aux clients. Une exécution forcée sur ces comptes aurait risqué de fragiliser le pouvoir d'achat des ménages et la trésorerie des petites entreprises qui dépendent de cet écosystème numérique.

L'intervention de la CDEC permet désormais d'ouvrir une phase d'échange d'informations complémentaires pour identifier avec précision la nature des fonds saisis. Cette médiation institutionnelle est perçue comme un signe d'apaisement nécessaire pour éviter une crise de confiance systémique dans les services financiers numériques. Alors que le numérique s'est imposé comme le moteur de l'inclusion financière dans le pays, la protection des avoirs des déposants devient une priorité absolue pour le régulateur et les parties prenantes. Ce litige financier met en lumière la nécessité de clarifier les cadres réglementaires protégeant les fonds des usagers face aux créances corporatives.

La suite de la procédure dépendra de la capacité des acteurs à distinguer les actifs propres de l'entreprise des soldes clients afin de préserver l'intégrité du système de paiement national. Pour le secteur bancaire et celui des télécommunications au Cameroun, l'enjeu dépasse le simple cadre d'une querelle privée pour toucher à la stabilité macroéconomique. Les observateurs espèrent que cette suspension aboutira à une résolution définitive qui mettra les services de paiement électronique à l'abri des turbulences judiciaires futures. La sérénité semble donc revenir progressivement, permettant aux usagers de continuer à utiliser leurs portefeuilles numériques sans crainte de gel de leurs avoirs.

