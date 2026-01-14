Camer.be
Influenceurs au Cameroun : les coulisses d'un métier sans monétisation
Influenceurs au Cameroun : les coulisses d'un métier sans monétisation :: CAMEROON

Derrière les paillettes des réseaux sociaux se cache une réalité économique bien plus terne pour les créateurs de contenu camerounais. L'image d'Épinal de l'influenceur vivant de ses « likes » s'évapore face à une barrière structurelle majeure : les grandes plateformes internationales ne proposent aucun programme de monétisation directe pour les adresses IP locales.

Cette exclusion transforme le parcours en un véritable parcours du combattant. Sans revenus automatiques provenant des publicités affichées sur leurs vidéos, les influenceurs doivent redoubler d'ingéniosité. Leur survie numérique repose presque entièrement sur les partenariats avec des marques. Mais ce marché est saturé et les budgets publicitaires des entreprises locales restent limités, rendant ces collaborations peu rémunératrices et souvent instables.

Face à cette précarité, une professionnalisation forcée est en marche. Les influenceurs les plus stratégiques ont compris qu'il fallait diversifier leurs activités. La tendance est à l'investissement dans un commerce physique : boutique de vêtements, salon de beauté ou marque de cosmétiques. Ces entreprises parallèles deviennent leur véritable moteur économique, utilisant leur audience en ligne comme un levier d'acquisition client gratuit et puissant.

L'autre pilier invisible de cet écosystème est la solidarité privée. De nombreuses figures publiques maintiennent leur train de vie grâce au soutien financier d'un conjoint ou d'un partenaire installé à l'étranger. Sans ces « financements externes », souvent discrets, une grande partie de l'influence locale s'effondrerait. L'audience numérique se convertit donc rarement en autonomie financière.

Cette situation révèle une fracture numérique profonde et pose la question de la viabilité économique d'un secteur en pleine croissance. Le Cameroun compte pourtant des talents créatifs dont le potentiel reste sous-exploité par l'économie globale du web. L'influence devient ainsi un miroir des inégalités d'accès aux revenus numériques.

Alors que le métier se structure, une question centrale demeure : à quand une véritable reconnaissance et des opportunités équitables pour les influenceurs africains, afin que leur créativité soit enfin récompensée à sa juste valeur sur leur propre continent ?

