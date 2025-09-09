CAMEROUN :: Bello Bouba ou Tchiroma, l'opposition choisira son candidat le 13 septembre :: CAMEROON

Les dernières heures sont cruciales pour la coalition oppositionnelle camerounaise à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Des concertationes finales sont en cours pour déterminer si Bello Bouba Maïgari ou Issa Tchiroma Bakary sera investi comme candidat unique de l'opposition lors de l'annonce prévue le 13 septembre 2025 à Yaoundé. Cette décision pourrait marquer un tournant dans la dynamique politique du pays, longtemps dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) du président Paul Biya .

Bello Bouba, président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) et ancien ministre de Paul Biya, et Issa Tchiroma, leader du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) et également ex-member du gouvernement, ont tous deux quitté le régime en juin 2025 pour incarner une alternative crédible. Leur ralliement à l'opposition a créé une onde de choc, symbolisant une fracture inédite au sein de l'élite politique camerounaise .

Cependant, des divisions persistantes menacent l'unité oppositionnelle. Des réunions à Foumban et Yaoundé n'ont pas permis de dégager un consensus, en raison de rivalités personnelles et de suspicions d'ingérence . Un activiste du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) a récemment attaqué Issa Tchiroma, le qualifiant de « champion de l'inconsistance politique » pour son passé de retournements .

Le 13 septembre 2025, date anniversaire de l'assassinat du leader indépendantiste Ruben Um Nyobè, plusieurs partis et organisations de la société civile annonceront leur soutien au candidat choisi. Cette coalition élargie vise à contester la domination du RDPC .

