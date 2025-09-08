Camer.be
Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Anicet Ekane présente le candidat consensuel de l'opposition ce samedi :: CAMEROON

L’Union pour le Changement, dirigée par Anicet Ekane, annonce un meeting crucial ce samedi 13 septembre à l’esplanade du Stade Omnisports de Yaoundé. L’événement marquera la présentation officielle du candidat consensuel de l’opposition camerounaise à la communauté nationale et internationale, un mois avant la présidentielle du 12 octobre 2025. Cette initiative vise à unifier les forces oppositionnelles face au régime du RDPC, au pouvoir depuis 43 ans.  

Le Groupe de Douala, plateforme de médiation entre les partis politiques, orchestre cette démarche. Anicet Ekane, Cyrill Sam Mbaka et Djeukam Tchameni ont travaillé à la formalisation d’un programme commun de transition et de refondation du Cameroun. Le candidat consensuel s’engagera à mettre en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et économiques, à former un gouvernement d’union nationale et à organiser un référendum constitutionnel.  

La date du 13 septembre symbolise l’anniversaire de l’assassinat de Ruben Um Nyobè, figure emblématique de la lutte indépendantiste. Ce choix stratégique renvoie à l’histoire politique camerounaise et souligne la volonté de résurrection nationale. Cependant, les tentatives passées de coalition, comme l’échec de l’Union pour le changement en 2022, alimentent le scepticisme des observateurs.  

Malgré les divisions persistantes, six partis d’opposition (dont l’UDC, le FSNC et l’UMS) se sont engagés à soutenir ce candidat unique. La crise anglophone, les irrégularités électorales et l’opacité des listes électorales renforcent la nécessité d’une alternative crédible. 

#Cameroun2025 #CandidatConsensuel #Opposition #MeetingYaounde #UnionPourChangement #Democratic #Presidentielle2025

L'actualité en vidéo