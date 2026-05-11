CAMEROUN :: Le groupe CFAO célèbre le Made in Cameroon et les talents locaux

Carrefour Warda à Yaoundé a officiellement lancé ce jour la Quinzaine du Made in Cameroon, en présence de partenaires institutionnels, de producteurs locaux et de nombreux consommateurs venus célébrer le savoir-faire camerounais. Pendant deux semaines, les clients sont invités à découvrir, savourer et soutenir les produits fabriqués au Cameroun à travers une programmation riche en animations et en rencontres professionnelles.

À travers cette initiative portée par CFAO Consumer, l’enseigne Carrefour réaffirme son engagement en faveur du développement des filières locales et de la promotion d’une consommation responsable.

Selon les responsables de l’entreprise, 40 % de l’assortiment alimentaire et 25 % de l’offre globale proviennent de la production locale. Sur plus de 15 000 références disponibles, plus de 3 500 produits sont issus du tissu économique camerounais. Cette dynamique s’appuie sur un réseau solide de 300 producteurs locaux, représentant 75 % des fournisseurs de l’enseigne. Ces produits génèrent 45 % du chiffre d’affaires alimentaire et 75 % des volumes vendus dans cette catégorie.

Pour marquer le lancement à Carrefour Warda, le supermarché s’est transformé en véritable village du Made in Cameroon, accueillant une vingtaine de producteurs et artisans venus exposer leurs produits. Dégustations gratuites, mises en avant de marques locales et échanges directs avec les producteurs rythment l’événement dans une ambiance conviviale et festive.

L’événement bénéficie du soutien des autorités administratives, témoignant de l’intérêt croissant accordé à la valorisation des talents locaux et à la structuration des filières nationales. Des sessions d’échanges professionnelles sont également prévues afin d’accompagner les producteurs souhaitant intégrer le réseau de distribution Carrefour, notamment à Yaoundé et à Douala.

Moment phare de cette Quinzaine, le Prix Innovation Made in Cameroon revient pour une nouvelle édition. Le public est invité à voter pour ses produits préférés dans les catégories Alimentaire, Boissons et Non-alimentaire, offrant ainsi une visibilité accrue aux marques participantes.

Prenant la parole lors du lancement, Malick Niang, Directeur général de CFAO Consumer Carrefour Cameroun, a souligné que cette initiative traduit une volonté forte de soutenir durablement la production locale et de contribuer activement au développement économique du Cameroun. Il a réaffirmé l’engagement de l’enseigne à accompagner les producteurs nationaux, à renforcer leur accès au marché moderne et à promouvoir une consommation responsable au service de la croissance locale.

La Quinzaine du Made in Cameroon se poursuit dans les différents magasins de l’enseigne, invitant les consommateurs à faire le choix du patriotisme économique et de la valorisation des talents nationaux.

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