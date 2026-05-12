Hausse de prix du poisson au Cameroun : CONGELCAM accusé de manipuler les tarifs chaque semaine :: CAMEROON

Un carton de poisson vendu 25 000 francs CFA un jour. Le lendemain, le même produit affiché à 32 000 francs. Sans préavis. Sans explication. Cette augmentation de 28 % en une nuit illustre ce que dénoncent aujourd'hui des dizaines de détaillants camerounais face au géant de la distribution CONGELCAM.

CONGELCAM, acteur dominant d'un marché sous tension

CONGELCAM est l'un des principaux importateurs et distributeurs de poisson congelé au Cameroun. La société approvisionne une large partie du marché urbain et périurbain, des grands marchés de Douala et Yaoundé jusqu'aux revendeurs de quartier. Sa position dominante en fait un acteur structurant de la hausse des prix du poisson au Cameroun.

Le poisson congelé constitue une source de protéines animales essentielle pour les ménages à revenus modestes. Il représente une alternative accessible à la viande, historiquement plus chère. Toute variation de son prix se répercute immédiatement sur le panier de la ménagère camerounaise.

Les signalements recueillis auprès de détaillants indiquent que ces augmentations sont hebdomadaires, unilatérales et non motivées par des communications officielles de la société. Les revendeurs découvrent les nouveaux tarifs à la livraison, sans possibilité de négociation.

Les causes d'une flambée inexpliquée

La cherté du poisson au Cameroun s'inscrit dans un contexte global difficile. Les coûts d'importation ont augmenté . Les frais de transport maritime et les charges portuaires ont progressé. Ces facteurs structurels existent et sont documentés.

Mais ils n'expliquent pas des ajustements hebdomadaires non communiqués. Une hausse motivée par des coûts réels suit une logique prévisible et transparente. Ce que décrivent les détaillants ressemble davantage à une manipulation unilatérale des prix : des révisions fréquentes, sans calendrier annoncé, sans justification transmise à la chaîne de distribution.

La position dominante de CONGELCAM sur le segment du poisson congelé limite mécaniquement les alternatives pour les revendeurs. Changer de fournisseur est difficile. Répercuter les hausses sur le consommateur final est inévitable. Le détaillant est pris en étau.

Le mécanisme qui asphyxie les marchés

Le prix du poisson congelé se définit comme le tarif de gros appliqué par les importateurs-distributeurs aux revendeurs, avant toute marge commerciale. Quand ce prix monte sans préavis, le détaillant doit choisir entre absorber la perte ou répercuter la hausse sur l'acheteur final.

Dans les marchés populaires camerounais, cette répercussion est quasi automatique. Le consommateur, lui, ne comprend pas les variations. Il constate simplement que le poisson coûte plus cher qu'hier. Il réduit ses achats, substitue, ou renonce.

Ce cycle crée une instabilité de prix qui désorganise les marchés locaux. Les ménagères modifient leurs habitudes d'achat hebdomadaires. Les petits détaillants perdent de la clientèle. Les intermédiaires se fragilisent. La régulation des prix alimentaires au Cameroun apparaît comme le seul levier capable de briser ce cycle, mais les autorités compétentes ministère du Commerce en tête n'ont pas encore réagi publiquement à ces signalements.

Ce que ce scandale annonce

Le risque est une substitution massive vers des protéines moins chères mais moins nutritives, aggravant des déséquilibres alimentaires déjà documentés chez les populations urbaines à faibles revenus. Certains marchés pourraient voir les volumes de vente de poisson congelé chuter significativement.

La concentration du marché autour d'un acteur dominant sans régulation effective ouvre la voie à une indexation structurelle des prix sur les décisions unilatérales du distributeur. Le marché du poisson congelé Cameroun pourrait se transformer en oligopole de fait, hors de portée des mécanismes de contrôle traditionnels.

La question de la souveraineté alimentaire se pose aussi. Un pays dont l'approvisionnement en protéines dépend fortement d'un acteur privé dominant est structurellement vulnérable aux chocs de prix.

Qui régulera CONGELCAM ?

Les faits sont là : des hausses hebdomadaires, des détaillants sans recours, des ménages qui souffrent. La vie chère au Cameroun n'est pas une abstraction elle se mesure dans chaque assiette qui se vide d'un poisson devenu trop cher.

La vraie question est celle-ci : jusqu'où faudra-t-il attendre avant que les autorités camerounaises de régulation du commerce imposent la transparence tarifaire aux acteurs dominants de l'alimentation populaire ?

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