CAMEROUN :: Intoxication alimentaire à Batcham : 26 hospitalisés après un mariage, la cuisinière arrêtée :: CAMEROON

26 personnes hospitalisées. Une cuisinière en garde à vue. Un mariage traditionnel transformé en urgence sanitaire. À Batcham, dans la région de l'Ouest camerounais, un repas servi lors d'une cérémonie de "toquer porte" le 11 mai 2026 a provoqué une intoxication alimentaire massive dont les causes font l'objet d'une enquête active.

Un repas, des dizaines de victimes, une arrestation

Le lundi 11 mai 2026, dans le quartier Konti de Batcham, des convives réunis pour un mariage traditionnel dit "toquer porte" consomment le tarot et la sauce jaune plat emblématique de l'Ouest camerounais, composé de tarot pilé et d'une soupe à base de calcaire et d'huile de palme rouge.

Rapidement, des dizaines de personnes présentent des symptômes graves. Au moins 26 sont hospitalisées en état critique. Les victimes sont réparties entre deux établissements : le centre de santé Fiela de Batcham et le Centre de santé intégré de Batcham, tous deux mobilisés en urgence pour faire face à l'afflux de patients.

La source de l'intoxication serait la présence d'une substance toxique dans le repas servi. La cuisinière responsable de la préparation a été placé en détention par les autorités. L'enquête judiciaire et sanitaire est en cours. Aucune déclaration officielle des autorités sanitaires régionales n'a été rendue publique à l'heure de la publication.

Pourquoi ce type d'incident survient dans les cérémonies traditionnelles

Les mariages traditionnels au Cameroun, et particulièrement les cérémonies du "toquer porte" dans la région de l'Ouest, rassemblent fréquemment plusieurs centaines de personnes. La préparation des repas y est assurée par des cuisinières engagés ponctuellement, souvent sans vérification formelle de leurs pratiques d'hygiène ni supervision sanitaire extérieure.

Le tarot et la sauce jaune est un plat complexe dont la préparation exige une maîtrise précise des ingrédients, notamment du calcaire alimentaire utilisé dans la soupe. Une erreur de dosage, une contamination des ingrédients ou l'introduction volontaire ou accidentelle d'une substance étrangère peut provoquer une intoxication grave. La densité du plat et sa richesse en huile facilitent par ailleurs la diffusion rapide de tout agent toxique.

La configuration des cérémonies traditionnelles et les repas servi simultanément à de nombreuses personnes depuis une préparation centralisée amplifie mécaniquement l'impact de toute contamination alimentaire.

Intoxication collective

Une intoxication alimentaire collective se définit comme un épisode durant lequel plusieurs personnes présentent des symptômes similaires après avoir consommé le même aliment dans un même lieu et un même laps de temps. À Batcham, les conditions de cette définition sont réunies : repas commun, même occasion, symptômes graves apparus simultanément.

La détention de la cuisinière suggère que les enquêteurs n'écartent pas la piste d'une contamination intentionnelle. Mais l'hypothèse d'une intoxication accidentelle mauvaise conservation, ingrédient contaminé, erreur de préparation reste également ouverte. Les analyses toxicologiques en cours sur les victimes et les restes du repas détermineront la nature exacte de la substance incriminée.

Les deux structures de santé mobilisées, le centre Fiela et le Centre de santé intégré de Batcham, opèrent dans un contexte de ressources limitées. La prise en charge simultanée de 26 patients en état critique représente une pression considérable pour ces établissements de district.

Un mariage, 26 victimes et des questions sans réponse

L'enquête ouverte à Batcham devra répondre à une question centrale : s'agit-il d'un acte délibéré ou d'une tragique négligence ? La réponse changera tout pour les victimes, pour la cuisinière, et pour la manière dont le Cameroun aborde la sécurité alimentaire dans les cérémonies collectives.

En attendant, 26 familles vivent l'angoisse d'un mariage transformé en drame. Et une question demeure : combien de cérémonies similaires se déroulent chaque semaine au Cameroun sans le moindre filet de sécurité sanitaire ?

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