FRANCE :: Wilfried Njikam : Le Rassembleur qui tisse la toile de développement du Cameroun

Après avoir pris activement part à la rencontre de la diaspora camerounaise, le 18 avril dernier à Nantes, le secrétaire général de la Jerc France multiplie les offensives de charme pour d’autres métropoles de l’hexagone.

Wilfried Njikam est une figure solidement établie de la diaspora camerounaise en France. Secrétaire général de la section France de Jeunesse Émergence et Républicaine du Cameroun (Jerc), il s’impose comme un véritable catalyseur d’énergies. Engagé et déterminé, il incarne une ambition claire : fédérer ses compatriotes autour d’une vision structurée du développement du Cameroun. Sa participation à la rencontre du 18 avril dernier à Nantes marque une étape significative dans cette dynamique, désormais appelée à s’étendre à d’autres villes.

Placées sous le thème « La diaspora camerounaise en France face à ses défis : cohésion, vivre-ensemble et engagement pour une intégration réussie et le développement du Cameroun », les assises de Nantes ont permis de poser les jalons d’une réflexion structurée.

À cette occasion, Wilfried Njikam a exprimé sa reconnaissance au ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique (Minjec), Mounouna Foutsou, qui a présidé la séance par visioconférence, ainsi qu’à la présidente nationale de la Jerc, Cathy Meba, pour sa participation grâce à la même technologie. C’est une implication institutionnelle qui conforte la portée stratégique de cette rencontre, dans un contexte marqué par des tensions persistantes depuis les scrutins présidentiels de 2018 et 2025.

Les échanges ont notamment porté sur les leviers à activer pour maximiser l’impact des initiatives de la diaspora. La question de la confiance entre les institutions publiques et les Camerounais de l’étranger a été remise au centre des débats, de même que la nécessité de définir des mécanismes opérationnels favorisant le transfert de compétences au bénéfice de la jeunesse locale.

Cette orientation fait écho à la démarche portée par Wilfried Njikam : structurer durablement l’action de la diaspora. Pour le président de la Jerc France, Dieudonné Mbeleg, le secrétaire général occupe une place centrale dans le dispositif. « C’est un rassembleur, un acteur clé qui représente l’association lors des grandes rencontres à Paris », souligne-t-il, saluant son engagement constant depuis la création de l’organisation. Il met également en avant la complémentarité au sein de l’équipe dirigeante, insistant sur la nécessité d’une action coordonnée et alignée sur une vision commune, à l’abri des clivages.

Wilfried Njikam est à sa place. Il sait ce qu’il a à faire. Au-delà de l’engagement associatif, Wilfried Njikam s’appuie sur un solide parcours professionnel. Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen, il intervient en qualité d’expert consultant en informatique, réseaux et télécommunications. Fort de son expérience sur des projets technologiques d’envergure en Île-de-France, il nourrit une ambition claire : mettre le numérique au service du développement, notamment dans le secteur agricole.

Dans cette perspective, un projet structurant est en cours de finalisation. Une parcelle de 15 hectares mise à disposition par le vice-président de Jerc-France chargé des affaires humanitaires et sociales, Paul Nouché, à proximité de Kribi, dans la région du Sud du Cameroun, pour implémenter ce projet qui est à date techniquement prêt à 90 %. Piloté par l’expert Hyppolyte Nzogouang, la mise en œuvre intègre également une dimension sociale forte, avec l’implication de déplacés internes issus des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, durement affectées par la crise sécuritaire.

À travers cette initiative, Wilfried Njikam confirme une approche pragmatique et orientée vers l’impact : faire de la diaspora un levier structuré, capable de générer des projets concrets et durables au service du Cameroun et surtout construire des passerelles solides entre les institutions et la diaspora.

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