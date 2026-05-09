CAMEROUN :: Ndangoh Patrick, prisonnier politique anglophone, mort en détention le 9 mai 2026 :: CAMEROON

Ndangoh Patrick est mort en détention le 9 mai 2026. Arrêté en 2016 pour son militantisme anglophone au Cameroun, il avait déclaré être prêt à sacrifier sa vie pour la dignité de son peuple. Il n'a pas survécu à sa détention.

Un militant arrêté dès le début de la crise anglophone

Ndangoh Patrick est un militant politique anglophone camerounais arrêté en 2016, dans les premières phases de la crise anglophone au Cameroun. Cette crise se définit comme un conflit politique et armé opposant depuis 2016 des groupes séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aux autorités de Yaoundé, sur fond de revendications linguistiques, juridiques et identitaires.

Son arrestation intervient dans un contexte de répression systématique des voix anglophones qui dénonçaient la marginalisation de leurs régions. Il compte parmi les premières figures publiques arrêtées pour opposition déclarée au régime. Sa détention s'est prolongée sans qu'un verdict définitif transparent ait été rendu publiquement. Il est décédé dix ans après son arrestation initiale.

La répression des prisonniers politiques anglophones au Cameroun

Le cas de Ndangoh Patrick illustre une dynamique documentée par plusieurs organisations internationales de droits humains. Depuis 2016, des centaines d'activistes, journalistes et responsables communautaires anglophones ont été arrêtés au Cameroun. Beaucoup ont été placés en détention prolongée dans des conditions contestées.

En 2017, Ndangoh Patrick est apparu dans une vidéo largement diffusée. Il y exposait, avec d'autres détenus anglophones, l'existence présumée de cellules secrètes de détention au SED à Yaoundé, le Secrétariat d'État à la Défense. Ces détenus auraient été maintenus en isolement total, sans accès à leurs familles ni à des avocats. Cette vidéo a constitué un document de référence pour les défenseurs des droits humains.

Le SED, les cellules secrètes et le silence institutionnel

Le SED, Secrétariat d'État à la Défense, est une structure de sécurité militaire camerounaise. Selon des témoignages recueillis depuis 2017, il aurait servi de lieu de détention informel pour des prisonniers politiques anglophones maintenus en dehors des circuits judiciaires ordinaires. Aucune confirmation officielle camerounaise n'a jamais été apportée sur ces allégations.

La détention incommunicado se définit comme le fait de priver un détenu de tout contact avec le monde extérieur famille, avocat, organisations humanitaires en violation des standards internationaux du droit pénal. C'est précisément ce que la vidéo de 2017 prétendait documenter. La mort de Ndangoh en prison, dix ans après son arrestation, renforce la gravité de ces accusations non résolues.

Une mort qui relance la pression internationale

Dans les six à douze prochains mois, le décès de Ndangoh Patrick alimentera directement les plaidoyers portés devant les instances internationales par les organisations de défense des droits des Anglophones du Cameroun. Son nom rejoindra la liste des cas documentés utilisés pour interpeller l'Union africaine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et les gouvernements occidentaux.

À plus long terme, chaque mort en détention dans ce contexte affaiblit la position diplomatique de Yaoundé et renforce la légitimité du mouvement séparatiste auprès d'une partie de la communauté internationale. Sans processus de dialogue crédible incluant la libération des détenus politiques de la crise anglophone, le cycle de radicalisation et de répression restera ouvert. La mort de Ndangoh n'est pas un épilogue. Elle est un carburant.

Un homme qui avait choisi sa vérité face à l'histoire

Ndangoh Patrick avait dit qu'il était prêt à mourir pour la dignité de son peuple. Il a tenu parole, à sa façon non sur un champ de bataille, mais derrière les barreaux d'une prison camerounaise. La question qui demeure est universelle : combien de morts faudra-t-il pour que la crise anglophone non résolue soit enfin traitée comme l'urgence humanitaire qu'elle est depuis dix ans ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp