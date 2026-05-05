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𝑹𝑶𝑫𝒀 𝑴𝑰𝑿 : 𝑼𝒏 𝒈é𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝑴𝒊𝒙 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑é𝒆𝒏 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒕
BELGIQUE :: DIASPORA

BELGIQUE :: 𝑹𝑶𝑫𝒀 𝑴𝑰𝑿 : 𝑼𝒏 𝒈é𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒖 𝑴𝒊𝒙 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑é𝒆𝒏 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒕 :: BELGIUM

Figure très présente du Mix en Europe, Rody Mix s’impose aujourd’hui comme l’un des artisans majeurs de l’ambiance musicale au sein de la diaspora africaine.
De la Belgique au Luxembourg en passant par Paris, son nom résonne désormais comme une signature de qualité, synonyme d’énergie, de précision et d’émotion.
 
C’est depuis le Luxembourg, à l’occasion de la très attendue 6e édition de la Blue Jeans Gala Night, que nous avons eu le privilège de le rencontrer. Dans un show à la fois spectaculaire et parfaitement maîtrisé, Rody Mix a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent.
 
Derrière les platines, il ne s'est pas contenté d’enchaîner les morceaux : il a raconté une histoire, construit une ambiance, fédéré un public.
Doté d’un doigté remarquable et d’une sensibilité musicale rare, il incarne cette nouvelle génération de disc-jockeys capables de transcender les frontières culturelles.
 
Véritable chef d’orchestre de la fête, il guide les foules avec finesse, mêlant sonorités afro, urbaines et internationales dans une harmonie bien orchestrée.
Mais au-delà de la performance, c’est aussi son humilité qui marque. Accessible, posé, élégant, Rody Mix cultive une proximité sincère avec son public. Lors de notre échange, il s’est livré avec simplicité, révélant un passionné habité par son art et profondément engagé dans la valorisation des cultures afro-diasporiques.
 
À travers ses prestations, Rody Mix ne se contente pas de faire danser : il fait vibrer, il rassemble, il élève.
Et à chaque apparition, il confirme un peu plus son statut de référence incontournable du mix européen.

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