CAMEROUN :: La « fumée blanche » fait du Révérend Dr Jean Baïguele le nouvel Évêque National de l’EELC. :: CAMEROON

Le 34ᵉ Synode Général de l’EELC a eu lieu. C'est finalement aux environs de 23h, le samedi 10 mai 2025 que la « fumée blanche » est enfin apparue au Temple EELC de Nsimeyong à Yaoundé.

Le Révérend Dr Jean Baïguele a été réélu Évêque National de l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) avec 332 voix, soit 63,8 % des 527 votants.

Enseignant à l’Institut Luthérien de Théologie de Meiganga, il a devancé le Dr Paul Deouyo (117 voix, 34 %), tandis que 11 bulletins (2,1 %) ont été déclarés nuls.

Quelques heures plus tard, le Révérend Garba Justin, actuel évêque de la Région Ecclésiastique Sud, a été élu Évêque National Assistant avec 325 voix (68,1 %), contre 154 voix (31,8 %) pour la Révérende Ada Jeannette. Cinq bulletins (1 %) ont été annulés.

Le Synode a également permis de renouveler les mandats des membres du Conseil Synodal, de la Commission Constitution et Convention (CCC), ainsi que du Comité de Réflexion Théologique, Liturgique et des Affaires Œcuméniques (CRTLAO).

Des défis majeurs pour un second mandat

Sous le thème « Libérés pour vivre » (Galates 5:1), ce 34ᵉ Synode a rassemblé plus de 600 délégués, partenaires et invités. Dans sa profession de foi, le Révérend Dr Baïguele, premier Évêque d’origine Mboum à occuper ce poste, a réaffirmé son engagement à renforcer l’unité de l’Église, à assainir sa gestion et à promouvoir son autonomie. Il a également souligné l’importance de la mission holistique de l’EELC, centrée sur le corps, l’âme et l’esprit des fidèles. Il est désormais attendu sur les chantiers de gouvernance, d’évangélisation et d’expansion vers de nouveaux terrains missionnaires.

En rappel, L’EELC est née de la fusion de deux missions : la Sudan Mission américaine (installée à Ngaoundéré en 1923) et la Société des Missions Norvégienne (arrivée en 1925).

Après un processus d’unification engagé en 1955, le premier synode tenu le 17 décembre 1960 à Ngaoundéré officialise la création de l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun.