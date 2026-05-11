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Niger : le gouvernement suspend la diffusion de 9 médias français
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Niger : le gouvernement suspend la diffusion de 9 médias français

Les autorités nigériennes ont annoncé vendredi dernier suspendre neuf médias français pouvant «mettre gravement en péril l’ordre public», selon un communiqué lu à la télévision publique Télé-Sahel.

Il s’agit de France 24, Radio France Internationale, Agence France-Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, France Afrique Media ainsi que LSI Africa.

La suspension concerne également l’ensemble des moyens de diffusion, notamment les bouquets satellitaires, les réseaux câblés, les plateformes numériques, les sites internet et les applications mobiles, selon la structure qui accuse les organes concernés de diffuser des contenus « susceptibles de mettre gravement en danger l’ordre public, l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité des institutions de la République ».

Mardi dernier (05 mai 2026, ndlr), le Burkina Faso, allié du Niger et du Mali voisins au sein de la confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), a interdit la diffusion de la chaîne TV5 Monde, après avoir aussi suspendu plusieurs médias occidentaux. La décision du Niger intervient quelques jours avant un important sommet au Kenya entre la France et des pays africains.

Les autorités nigériennes reprochent régulièrement à ces médias une couverture jugée partiale des questions sécuritaires et politiques au Sahel, notamment concernant les attaques djihadistes et la gouvernance des États.

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