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Georges et de la Reine Mère Sékoba : un mariage placé sous le signe de l’amour et de la fraternité
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FRANCE :: Georges et de la Reine Mère Sékoba : un mariage placé sous le signe de l’amour et de la fraternité

Longwy célèbre l’union de Georges AYUK et de la Reine Mère Sékoba : un mariage placé sous le signe de l’amour et de la fraternité

Longwy, charmante commune du Grand Est, a vibré ce week-end au rythme d’un événement exceptionnel : l’union sacrée de Georges AYUK et de Josiane Sékoba, plus connue sous le nom de La Reine Mère Sékoba. Cette figure charismatique du monde culturel africain a dit oui pour la vie à son compagnon de toujours, dans une atmosphère empreinte d’amour, d’émotion et de partage.

L’amour scellé à l’église Saint-Dagobert

C’est à l’église Saint-Dagobert, située rue Margaine à Longwy, que les deux tourtereaux ont uni leurs destinées devant Dieu, leurs enfants, leurs familles et un parterre de personnalités venues de France, du Luxembourg et d’Espagne.
Le couple, déjà marié civilement, a choisi cette cérémonie religieuse pour renouveler son engagement dans la foi et la tendresse, sous les regards émerveillés des invités.

Une femme de cœur, une âme de promotrice

Josiane, alias La Reine Mère Sékoba, est plus qu’une mariée rayonnante : elle est une bâtisseuse culturelle. Promotrice passionnée du showbiz africain, elle a longtemps marqué la diaspora à Madrid, organisant des événements qui ont donné une voix et une visibilité aux artistes venus d’ailleurs. Femme de cœur, elle s’est également illustrée par sa générosité et son engagement humain, aidant de nombreux immigrés à s’intégrer dignement en Espagne.

Aujourd’hui installée dans la région des Trois Frontières, Sékoba poursuit son chemin avec la même énergie et le même amour du prochain désormais aux côtés de son époux, Georges, dont la bonté et la discrétion complètent magnifiquement la lumière de sa compagne.

Une célébration de joie et de culture

Après l’église, la fête s’est poursuivie à Villiers-la-Montagne, où les convives ont partagé un moment de convivialité africaine : plats traditionnels, bons vins, délices luxembourgeois et danses effrénées ont rythmé la nuit.
Les sourires illuminaient les visages, les chants d’action de grâce montaient au ciel et l’amour semblait, ce soir-là, le seul roi dans la salle.

Une union bénie et prometteuse

De Longwy à Madrid, de l’Afrique aux Trois Frontières, le parcours du couple AYUK résonne comme un hymne à la persévérance, à la générosité et à l’amour véritable.
Notre rédaction adresse à Georges et Josiane AYUK ses vœux les plus sincères de bonheur, de réussite et de complicité éternelle.

“L’amour véritable n’a pas de frontières; il traverse les mers, les cultures et les épreuves pour s’accomplir.”

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