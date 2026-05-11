Une nouvelle coalition de partis d'opposition et de la société civile se mobilise au Togo

Au Togo, une nouvelle coalition de partis d?opposition et de la société civile, baptisée Cadre national de concertation pour le changement, a tenu son premier meeting à Lomé devant plusieurs centaines de personnes. L'objectif : relancer la contestation autour de la Constitution de 2024, qui a renforcé les pouvoirs du président Faure Gnassingbé.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi 09 mai 2026 à Lomé, la capitale, pour la première réunion.

« Il était important pour le peuple togolais de montrer qu’il tient bon et qu’il n’accepte pas les abus de la nouvelle Constitution », a déclaré à l’AFP David Dosseh, porte-parole du groupe de la société civile Front des citoyens du Togo debout (FCTD).

« Nous entrons dans une nouvelle phase de mobilisation », a-t-il ajouté.

Plusieurs personnalités de l'opposition, dont le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, ont pris la parole tour à tour.

Fabre a évoqué le cas du célèbre poète et militant togolais Honoré Sitsope Sokpor, également connu sous le nom d'Affectio, après que celui-ci a été de nouveau incarcéré lundi, quelques mois seulement après avoir été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Fabre a qualifié ces faits de « détention arbitraire » et de « harcèlement incessant », tandis que d'autres ont dénoncé une « mauvaise gouvernance ».

Les groupes d'opposition et de la société civile n'ont cessé de critiquer la Constitution de 2024, qu'ils considèrent comme un moyen pour Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de rester indéfiniment à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Pour le camp présidentiel, la Constitution garantit une meilleure représentation.

Selon des organisations de la société civile, les manifestations contre cette mesure ont fait sept morts l'année dernière.

Le nouveau texte supprime l'élection du chef de l'État au suffrage universel et instaure un système parlementaire, la plus haute fonction étant désormais celle de président du Conseil, actuellement occupée par Gnassingbé.

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