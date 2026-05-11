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Scandale des souches des actes civils: La Comicodi interpelle le Maire de Douala 1er
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Shanda Tonme, par ailleurs, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), interpelle l’élu municipal de l'arrondissement de Douala 1er sur des pratiques « scandaleuses » sur les souches des actes de naissance et sans doute les actes de mariage, décès et autres.

Lire ici sa lettre :

 Yaoundé, le 11 mai 2026

                                                                                                              Monsieur le Maire

                                                                                                              Arrondissement de Douala 1er

 

NECESSITE DE CLARIFICATION URGENTE

PRATIQUES SCANDALEUSES ET MAFIEUSES

AU CŒUR DE VOTRE MAIRIE

SUR LES SOUCHES DES ACTES DE NAISSANCE

ET SANS DOUTE DES ACTES DE MARIAGE

DES ACTES DE DECES ET AUTRES

LE CAS DE MADEMOISELLE KAPCHE EUGENIE

______________________________________________

 

Sous réserve des conclusions des enquêtes qui doivent impérativement se mettre en place, j’ai l’honneur, en vous renouvelant mes civilités citoyennes, d’appeler votre diligente attention, relativement à l’existence dans vos services, de pratiques scandaleuses et mafieuses, sur les souches des actes civils de toutes natures : actes de naissance ; actes de mariage ; actes de décès.

En effet un cas, du reste déjà porté à votre attention, celui de mademoiselle KAPCHE EUGENIE, constitue dorénavant le symbole incontestable, indiscutable et certain, de cette pratique.

Mademoiselle KAPCHE EUGENIE, qui les mois et les années antérieurs, avait toujours vérifié que la souche de son acte de naissance se trouvait bien en place dans les archives, découvre aujourd’hui que celle-ci n’existe plus. La souche avant et la souche après la sienne, existent bel et bien. Détruite ? Emportée ? C’est où ?

Aussi, je veux attirer plus fermement et convivialement votre attention, sur les conséquences de telles pratiques, qui traduisent tout autant une absence de bonne gouvernance, de gouvernance ferme, et la moralité des agents. Je suis de plus en plus confronté à des plaintes de cette nature, et il se trouve que les motivations des voyous et des criminels résultent des ambitions de détournements des droits des gens dans les batailles de succession et batailles de divorces. Dans le cas d’espèce, les soupçons existent, et recouperaient les agissements d’un individu vivant en Europe.

Dans tous les cas, je vous fais confiance pour trouver les criminels tapis dans vos services et les présenter sans délai devant le procureur de la république, pour être jugés et jetés promptement en prison où ils méritent de séjourner pour le restant de leur existence sur la planète terre.

Les dommages causés par ces agissements, souillent définitivement notre pays partout dans le monde. Pour exemple, les missions diplomatiques établies chez nous, estiment que de 70% à 80% des documents civils présentés lors des demandes de visas, sont faux, d’où les rejets et les refus en cascades.

Dans l’attente, je vous prie d’accepter, l’assurance de ma parfaite considération./.

Copie :

  • Gouverneur du Littoral
  • Préfet du Wouri

                                                                              

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