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Dr Cyrille MBIAGA : « Le Cameroun ne se développera jamais sans sa diaspora »
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FRANCE :: Dr Cyrille MBIAGA : « Le Cameroun ne se développera jamais sans sa diaspora »

Dans cet entretien à bâtons rompus, l'enseignant revient sur les différents items marquants de la portée de ses livres – au regard des retours qu'il a reçus, depuis leurs différentes publications, et qui les prolongent.

L’objectif étant de parler de idée de la création d'une agence de la diaspora pour le Cameroun, des processus qui l’ont conduit à retenir l’idée de l’agence, de son intérêt aujourd’hui après un temps de recul et à l’observation des faits.

Deux de ses livres d’importance sont particulièrement concernés :

1- Cameroun le temps des incertitudes, espace de risque et dynamique de  population ;

2- Diaspora et système diasporique, moteur de développement du Cameroun.

  • Pour parler de la diaspora camerounaise, son estimation, son effectif.
  • Du profil du camerounais émigré, du profil du camerounais d’origine.
  • Quid de l'Organisation des Camerounais dans le pays de destination?
  • - Auto-organisation
  • -Eco-organisation

Liens des Camerounais de la diaspora avec le pays d’origine, Croissance démographique et nombre élevé des Mouvements diasporiques,

  • Stratégies personnelles et Projet du groupe.

Réseau des mouvements diasporique, système diasporique Eco-organisation,

  • Agence de la diaspora pour le Cameroun.

Figures et images

Page 52 du livre

Tableau 2 : Les rapports de masculinité selon les classes d’âge en 2019.

Classe d'âge

M'

F'

Rapport à la masculinité

15-24

2 423 795

2 624 918

92,34

25-34

1 638 790

1 807 491

90,67

35-44

1 069 546

1 118 295

95,64

45-59

962 553

927 437

103,79

60 et plus

578 840

632 255

91,55

 

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