FRANCE :: Dr Cyrille MBIAGA : « Le Cameroun ne se développera jamais sans sa diaspora »

Dans cet entretien à bâtons rompus, l'enseignant revient sur les différents items marquants de la portée de ses livres – au regard des retours qu'il a reçus, depuis leurs différentes publications, et qui les prolongent.

L’objectif étant de parler de idée de la création d'une agence de la diaspora pour le Cameroun, des processus qui l’ont conduit à retenir l’idée de l’agence, de son intérêt aujourd’hui après un temps de recul et à l’observation des faits.

Deux de ses livres d’importance sont particulièrement concernés :

1- Cameroun le temps des incertitudes, espace de risque et dynamique de population ;

2- Diaspora et système diasporique, moteur de développement du Cameroun.

Pour parler de la diaspora camerounaise, son estimation, son effectif.

Du profil du camerounais émigré, du profil du camerounais d’origine.

Quid de l'Organisation des Camerounais dans le pays de destination?

- Auto-organisation

-Eco-organisation

Liens des Camerounais de la diaspora avec le pays d’origine, Croissance démographique et nombre élevé des Mouvements diasporiques,

Stratégies personnelles et Projet du groupe.

Réseau des mouvements diasporique, système diasporique Eco-organisation,

Agence de la diaspora pour le Cameroun.

Figures et images

Page 52 du livre

Tableau 2 : Les rapports de masculinité selon les classes d’âge en 2019. Classe d'âge M' F' Rapport à la masculinité 15-24 2 423 795 2 624 918 92,34 25-34 1 638 790 1 807 491 90,67 35-44 1 069 546 1 118 295 95,64 45-59 962 553 927 437 103,79 60 et plus 578 840 632 255 91,55

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