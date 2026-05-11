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- 11 May 2026 08:27:17
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FRANCE :: Dr Cyrille MBIAGA : « Le Cameroun ne se développera jamais sans sa diaspora »
Dans cet entretien à bâtons rompus, l'enseignant revient sur les différents items marquants de la portée de ses livres – au regard des retours qu'il a reçus, depuis leurs différentes publications, et qui les prolongent.
L’objectif étant de parler de idée de la création d'une agence de la diaspora pour le Cameroun, des processus qui l’ont conduit à retenir l’idée de l’agence, de son intérêt aujourd’hui après un temps de recul et à l’observation des faits.
Deux de ses livres d’importance sont particulièrement concernés :
1- Cameroun le temps des incertitudes, espace de risque et dynamique de population ;
2- Diaspora et système diasporique, moteur de développement du Cameroun.
- Pour parler de la diaspora camerounaise, son estimation, son effectif.
- Du profil du camerounais émigré, du profil du camerounais d’origine.
- Quid de l'Organisation des Camerounais dans le pays de destination?
- - Auto-organisation
- -Eco-organisation
Liens des Camerounais de la diaspora avec le pays d’origine, Croissance démographique et nombre élevé des Mouvements diasporiques,
- Stratégies personnelles et Projet du groupe.
Réseau des mouvements diasporique, système diasporique Eco-organisation,
- Agence de la diaspora pour le Cameroun.
Figures et images
Page 52 du livre
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Tableau 2 : Les rapports de masculinité selon les classes d’âge en 2019.
Classe d'âge
|
M'
|
F'
|
Rapport à la masculinité
|
15-24
|
2 423 795
|
2 624 918
|
92,34
|
25-34
|
1 638 790
|
1 807 491
|
90,67
|
35-44
|
1 069 546
|
1 118 295
|
95,64
|
45-59
|
962 553
|
927 437
|
103,79
|
60 et plus
|
578 840
|
632 255
|
91,55
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