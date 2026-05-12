CEMAC : Naissance d’un Club économique et financier au Cameroun :: CAMEROON

L’Assemblée Générale Constitutive pose les bases . La réflexion économique en zone CEMAC s'étoffe et se structure À l’initiative d’Adamou Jamel Petounchi, cadre à Afriland First Bank, un Club économique et financier dédié aux problématiques de la CEMAC vient de voir le jour. L’Assemblée Générale Constitutive, tenue ce samedi, 09 mai à Yaoundé, a entériné la création de ce think tank et fixé sa feuille de route.

L'acte de naissance : une Assemblée Générale fondatrice

Réunis à Yaoundé, économistes, juristes d’affaires, banquiers, universitaires et hauts cadres du secteur privé ont adopté les statuts du Club.

Pour ce qui est des décisions majeures de l’Assemblee constitutive, l'on retient : la dénomination : "Club économique et financier CEMAC – CEF CEMAC". Le club a pour mission de produire une expertise technique indépendante sur les enjeux monétaires, budgétaires et financiers de la zone : FCFA, réserves BEAC, dette, diversification, intégration régionale.

Pour ce qui est de son fonctionnement : un bureau exécutif de 09 membres présidé par Adamou Jamel Petounchi, a été élu pour un mandat :de trois (03) ans. L'on note aussi la mise eplace de quatre ( 04 ) commissions techniques : Politique monétaire, Finances publiques, Intégration commerciale et Climat des affaires. Quant à l'adhésion, elle ouverte sur cooptation aux professionnels justifiant d’une expertise avérée sur la CEMAC. L'objectif étant d'atteindre le quota de 50 membres fondateurs d’ici fin 2026.

Pourquoi créer ce Club maintenant ?

L’AG Constitutive a rappelé l’urgence :

Programmes FMI en cours dans 4 États sur 6 ; réserves de change BEAC sous tension depuis 2024 ;

intégration CEMAC bloquée 30 ans après l’UDEAC, malgré un potentiel énorme.

Le constat des membres fondateurs est sans ambiguïté : « Les décisions qui engagent 55 millions de citoyens CEMAC manquent de contre-expertise régionale. Le CEF CEMAC vient combler ce vide », a déclaré Adamou Jamel Petounchi en clôture de l’Assemblée générale.

Pour ce qui est de la méthode, elle part du diagnostic pour l'impac. Le Club refuse d’être un "cercle de conférences". L’AG a validé un principe : "une note, une réforme". Chaque commission devra produire des notes trimestrielles avec recommandations actionnables à destination de la BEAC, la Commission CEMAC, les ministères des Finances et les patronats.

Les chantiers prioritaires ont été indiqués lors des assises de Yaoundé :l'Impact de la politique monétaire BEAC sur le financement des PME ;

les Scénarios de soutenabilité de la dette pour le Cameroun, le Gabon et le Congo ;

le coût de la non-intégration : évaluation des pertes commerciales intra-CEMAC ;

la digitalisation fiscale : levier de recettes pour les États.

La suite prévoit :

juin 2026 : installation officielle du Bureau à Douala et lancement du site web ;

septembre 2026 : publication de la 1ère note de conjoncture "État de la CEMAC T3 2026" ;

novembre 2026 : 1er Dîner-Débat annuel en présence des gouverneurs et ministres.

Pour le président- fondateur, « la CEMAC ne manque pas de ressources. Elle manque de réflexion stratégique endogène. Ce Club est notre contribution pour que la zone pense par elle-même, décide par elle-même, et gagne par elle-même. »

Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs !

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