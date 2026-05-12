Conférence - Financement des études en Belgique : comment s’y prendre ? :: BELGIUM

L’année académique en cours va bientôt se clôturer en Belgique, laissant place à une nouvelle dès le mois de septembre prochain. Afin d’aider les étudiants ressortissants du Cameroun à faire les meilleurs choix, l’association Todjom Belgique vous invite à une séance d’information.

Cette rencontre permettra aux participants de recevoir des conseils essentiels pour s’orienter efficacement, déposer des candidatures de manière stratégique et s’intégrer dans un réseau professionnel actif.

Pour assurer la qualité de cet événement, qui se tiendra le 7 juin prochain à Bruxelles, l’association Todjom Belgique a fait appel à des experts en droit des étrangers. Ceux-ci apporteront des éclairages précieux aux étudiants et aux parents sur les questions clés liées aux études et à l’avenir professionnel en Belgique.

La société Studely qui offre le service financier dédié aux étudiants en mobilité vers la France, la Belgique l’Allemagne et l'Espagne sera présente.

Nos experts répondront à toutes les questions liées au statut administratif et à la sécurisation financière des étudiants non européens en Belgique.

La participation est gratuite, mais le nombre de place est limité.

SÉANCE D’INFORMATION – TODJOM BELGIQUE

Thème : Comment réussir son insertion professionnelle et financer ses études en Belgique

Pour réussir son projet professionnel en Belgique, il est essentiel de combiner trois éléments clés :

- Un bon choix d’études

- Des revenus intelligemment gérés

- Un réseau professionnel actif

Dans cette optique, Todjom Belgique a fait appel à des experts en droit des étrangers (étudiants non UE) afin d’éclairer nos enfants sur les questions essentielles liées à leurs études et leur avenir professionnel en Belgique.

Axes des échanges

Les discussions porteront sur :

1. Bien choisir son parcours d’études

2. Travailler pendant ses études (job étudiant)

3. Utiliser les aides financières disponibles (publiques et/ou privées)

4. Faire des stages et développer son réseau

5. Développer des compétences clés

6. Préparer son insertion professionnelle

7. Astuces pour combiner études et financement

Informations pratiques :

Date : Dimanche 07 juin 2026 de 14 à 16 heures

Lieu : Salle Kaméléon, 31, avenue des Huileries à 1190 Forest

Public cible : Étudiants et/ou parents Todjom de Belgique

Participation : Gratuite (inscription obligatoire)

Attention : nombre de places limité !

Inscription : Afin de garantir votre place, merci de vous inscrire rapidement en envoyant vos coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone) à l’adresse e-mail suivante : todjombelgique@gmail.com





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