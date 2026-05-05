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Europe : UEFA Champions League : 20 ans après : Arsenal brise la malédiction et file en finale
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L’attente aura  duré 20 ans. Porté par son capitaine Bukayo Saka, Arsenal a mis fin à deux décennies de disette européenne en validant son billet pour la finale de la Ligue des Champions, après sa victoire 1-0 contre l’Atlético de Madrid ce mardi à l’Emirates.

 Saka, symbole d’une génération qui met fin au traumatisme 

Dans une demi-finale retour tendue et cadenassée, il aura fallu un éclair de génie du capitaine londonien pour faire sauter le verrou madrilène. Son but, le seul de la soirée, offre aux Gunners une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux matchs. Plus qu’un but, c’est un exorcisme : Arsenal n’avait plus disputé une finale de C1 depuis 2006.

 2006-2026 : le poids de l’histoire effacé  

Le 17 mai 2006, au Stade de France, sous la conduite de Thierry Henry,  les hommes d’Arsène Wenger avaient vu le rêve s’envoler face au Barça de Ronaldinho et Samuel Eto’o. Sol Campbell avait ouvert le score, mais Eto’o et Juliano Belletti avaient crucifié les Londoniens 2-1. Depuis, 19 saisons de frustrations, d’éliminations précoces et de rendez-vous manqués. Cette génération était restée inachevée. Celle de Saka refuse ce destin.

 Budapest en ligne de mire 

Vingt ans plus tard, les Gunners retrouvent la plus grande scène d’Europe avec une ambition claire : inscrire enfin leur nom au palmarès. Pour les supporters, cette qualification est une délivrance et ravive l’espoir d’un premier sacre historique en C1. 

Le dernier obstacle se nomme Bayern Munich ou PSG, qui s’affrontent demain à l’Allianz Arena pour l’autre ticket. Réponse le 30 mai prochain, à Budapest.

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