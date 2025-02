CAMEROUN :: Impôts : Bonne nouvelles pour les contribuables. :: CAMEROON

En date du 21 février 2025, le Minfi a signé une circulaire octroyant des abattements fiscaux qui concernent les redevables de dettes fiscales en contentieux devant les juridictions et l’administration fiscale et non, ont la possibilité de bénéficier d’une décote allant de 50% à 70% cette année.