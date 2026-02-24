CAMEROUN :: Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel :: CAMEROON

Le 22 février 2026, les corps sans vie du gardien de prison stagiaire Ebua Johnson Nyang et de la soldate de première classe Enama Jeanne Marie ont été découverts au domicile du gardien, situé à proximité de la prison centrale de Kribi. Le choc est immense au sein des forces de sécurité.

Une relation tumultueuse marquée par la jalousie

Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple entretenait une relation conflictuelle, émaillée de disputes récurrentes liées à la jalousie. Les proches décrivent une liaison passionnelle mais orageuse, qui aurait mal tourné ce jour-là.

Le gardien soupçonné d'avoir tué sa compagne avant de se donner la mort

Les investigations préliminaires suggèrent que Ebua Johnson Nyang aurait d'abord donné la mort à sa compagne, Enama Jeanne Marie, avant de retourner l'arme contre lui. Les autopsies devront confirmer cette thèse .

Une découverte traumatisante pour un collègue

Un troisième officier, qui a découvert la scène, a été victime d'un choc hypertensif et a dû être pris en charge médicalement. Il reste sous observation, profondément marqué par ce qu'il a vu.

Réunion de crise à la préfecture de l'Océan

Face à la gravité des faits, le préfet du département de l'Océan a convoqué une réunion d'urgence de sécurité lundi. Les autorités tentent de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et d'apaiser les tensions au sein des corps habillés.

Les corps déposés à la morgue de l'hôpital régional

Les dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital régional de Kribi en attendant les résultats des examens médico-légaux. L'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et les éventuels manquements.

Un drame qui interroge sur la prévention des violences conjugales au sein des forces

Ce double décès met en lumière une problématique souvent taboue : les violences conjugales dans l'uniforme. Les contraintes du métier, le port d'arme, le stress et l'absence de mécanismes d'alerte peuvent transformer des disputes en tragédies. Comment détecter les signaux faibles chez les couples d'agents ? Quelles cellules d'écoute existent ?

Combien de drames faudra-t-il encore avant que des mesures de prévention soient prises ?

