-
© Camer.be : Toto Jacques
- 24 Feb 2026 02:16:04
- |
- 203
- |
-
CAMEROUN :: Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel :: CAMEROON
Le 22 février 2026, les corps sans vie du gardien de prison stagiaire Ebua Johnson Nyang et de la soldate de première classe Enama Jeanne Marie ont été découverts au domicile du gardien, situé à proximité de la prison centrale de Kribi. Le choc est immense au sein des forces de sécurité.
Une relation tumultueuse marquée par la jalousie
Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple entretenait une relation conflictuelle, émaillée de disputes récurrentes liées à la jalousie. Les proches décrivent une liaison passionnelle mais orageuse, qui aurait mal tourné ce jour-là.
Le gardien soupçonné d'avoir tué sa compagne avant de se donner la mort
Les investigations préliminaires suggèrent que Ebua Johnson Nyang aurait d'abord donné la mort à sa compagne, Enama Jeanne Marie, avant de retourner l'arme contre lui. Les autopsies devront confirmer cette thèse .
Une découverte traumatisante pour un collègue
Un troisième officier, qui a découvert la scène, a été victime d'un choc hypertensif et a dû être pris en charge médicalement. Il reste sous observation, profondément marqué par ce qu'il a vu.
Réunion de crise à la préfecture de l'Océan
Face à la gravité des faits, le préfet du département de l'Océan a convoqué une réunion d'urgence de sécurité lundi. Les autorités tentent de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et d'apaiser les tensions au sein des corps habillés.
Les corps déposés à la morgue de l'hôpital régional
Les dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital régional de Kribi en attendant les résultats des examens médico-légaux. L'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et les éventuels manquements.
Un drame qui interroge sur la prévention des violences conjugales au sein des forces
Ce double décès met en lumière une problématique souvent taboue : les violences conjugales dans l'uniforme. Les contraintes du métier, le port d'arme, le stress et l'absence de mécanismes d'alerte peuvent transformer des disputes en tragédies. Comment détecter les signaux faibles chez les couples d'agents ? Quelles cellules d'écoute existent ?
Combien de drames faudra-t-il encore avant que des mesures de prévention soient prises ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel
Gabon : la suspension des taxes sur les produits alimentaires, un répit à durée limitée
Des millions de dollars payés à Boko Haram pour libérer 230 écoliers
Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille
Une femme tuée à la machette dans une école à Douala
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032021
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568050
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 455779
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386874
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 228767
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 218471