Camer.be
Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel :: CAMEROON

Le 22 février 2026, les corps sans vie du gardien de prison stagiaire Ebua Johnson Nyang et de la soldate de première classe Enama Jeanne Marie ont été découverts au domicile du gardien, situé à proximité de la prison centrale de Kribi. Le choc est immense au sein des forces de sécurité.

Une relation tumultueuse marquée par la jalousie

Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple entretenait une relation conflictuelle, émaillée de disputes récurrentes liées à la jalousie. Les proches décrivent une liaison passionnelle mais orageuse, qui aurait mal tourné ce jour-là.

Le gardien soupçonné d'avoir tué sa compagne avant de se donner la mort

Les investigations préliminaires suggèrent que Ebua Johnson Nyang aurait d'abord donné la mort à sa compagne, Enama Jeanne Marie, avant de retourner l'arme contre lui. Les autopsies devront confirmer cette thèse .

Une découverte traumatisante pour un collègue

Un troisième officier, qui a découvert la scène, a été victime d'un choc hypertensif et a dû être pris en charge médicalement. Il reste sous observation, profondément marqué par ce qu'il a vu.

Réunion de crise à la préfecture de l'Océan

Face à la gravité des faits, le préfet du département de l'Océan a convoqué une réunion d'urgence de sécurité lundi. Les autorités tentent de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et d'apaiser les tensions au sein des corps habillés.

Les corps déposés à la morgue de l'hôpital régional

Les dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital régional de Kribi en attendant les résultats des examens médico-légaux. L'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités et les éventuels manquements.

Un drame qui interroge sur la prévention des violences conjugales au sein des forces

Ce double décès met en lumière une problématique souvent taboue : les violences conjugales dans l'uniforme. Les contraintes du métier, le port d'arme, le stress et l'absence de mécanismes d'alerte peuvent transformer des disputes en tragédies. Comment détecter les signaux faibles chez les couples d'agents ? Quelles cellules d'écoute existent ?

Combien de drames faudra-t-il encore avant que des mesures de prévention soient prises ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Kribi #MurderSuicide #ViolencesConjugales #ForcesDeSecurite #Enquete #DramePassionnel #PrisonCentrale #Ocean #Prevention

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel
Des millions de dollars payés à Boko Haram pour libérer 230 écoliers
Une femme tuée à la machette dans une école à Douala
3442 enseignants à l'étranger continuent de toucher leur salaire
Affaire Belka Tobis : trente ans de loyauté et une porte claquée
Le Bâtonnier recadre la sénatrice Françoise Puene
Cathy Meba la nièce de Paul Biya milite pour la suppression du pagne du 08 Mars
Corridors d'Afrique Centrale : L'OPA-AC en mode sensibilisation contre les pratiques anormales
Le scandale des milliards qui ébranle Camtel
1200 jours dans le Local 131, le calvaire d'Amadou Vamoulke
Bafoussam : des chauffeurs anglophones de bois battus par la Gendarmerie au checkpoint forestier
Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:16
Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel

Kribi : un gardien de prison et une soldate meurent dans un drame passionnel
01:52
Gabon : la suspension des taxes sur les produits alimentaires, un répit à durée limitée

Gabon : la suspension des taxes sur les produits alimentaires, un répit à durée limitée
01:22
Des millions de dollars payés à Boko Haram pour libérer 230 écoliers

Des millions de dollars payés à Boko Haram pour libérer 230 écoliers
18:47
Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille

Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille
18:32
Une femme tuée à la machette dans une école à Douala

Une femme tuée à la machette dans une école à Douala

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo