Si on a souvent remarqué une certaine conviction dans les combats au niveau de l’actualité camerounais, il y aussi d’autres qui se relancent par obsession. La dernière sortie du SYNAFOC, dirigé par Geremi Njitap, s’inscrit malheureusement dans la seconde catégorie. En s’attaquant une fois de plus à la FECAFOOT et à son président Samuel Eto’o, le syndicat des joueurs donne le sentiment de vouloir exister à travers un conflit devenu, pour beaucoup, artificiel et déconnecté des réalités actuelles du football camerounais.

Le communiqué publié le 23 janvier, truffé d’ironie et de sarcasmes, prétend dénoncer une incohérence administrative de la FECAFOOT dans la gestion du dossier de suspension de Samuel Eto’o par la CAF. Le SYNAFOC se pose en donneur de leçons, feignant de découvrir soudainement l’importance de la rigueur procédurale, alors même que son propre fonctionnement et ses prises de position passées ont souvent laissé perplexes plus d’un observateur. Il est pour le moins paradoxal de voir un syndicat, dont le poids réel dans les grandes décisions du football camerounais est aujourd’hui largement questionné, se présenter comme le gardien ultime de la légalité. A force de communiqués à charge, le SYNAFOC semble avoir abandonné sa mission première – la défense concrète des footballeurs – pour s’enfermer dans une posture de confrontation permanente avec Samuel Eto’o. Car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Derrière les mots savamment choisis, derrière les références administratives et juridiques, se cache mal une animosité personnelle devenue évidente. Samuel Eto’o n’est plus seulement un ancien coéquipier ou un dirigeant contestable ; il est aujourd’hui une figure continentale, ambassadeur des Nations Unies pour la paix, membre du Comité exécutif de la CAF, et porté par une frange importante de l’opinion africaine comme un potentiel futur président de l’instance faîtière du football africain. Qu’on l’aime ou non, cette réalité s’impose.

Face à cela, les attaques répétées de Geremi Njitap donnent l’impression d’un combat déséquilibré, presque anachronique. Des observateurs pensent que quand quelqu’un te dépasse, dit l’adage, inutile de t’acharner à lui barrer la route ; tu finis par porter son sac. Pendant que Samuel Eto’o consolide son pouvoir, traverse les tempêtes et continue d’avancer, ses détracteurs ressassent, commentent, s’indignent… sans effet tangible. Les dernières élections à la FECAFOOT sont passées. Le SYNAFOC était silencieux. Aujourd’hui, il revient par la petite porte du communiqué moqueur, comme pour rappeler qu’il existe encore.

Mais exister médiatiquement n’est pas peser institutionnellement. Et à force de tirer à vue sur Eto’o, le syndicat prend le risque de se transformer en une coquille vide, nourrie davantage par la rancœur que par un véritable projet pour les joueurs camerounais. L’histoire récente a montré que le SYNAFOC n’est pas étranger aux méthodes contestables, ni aux conflits personnels, y compris en dehors du strict cadre du football. Cela n’aide en rien à crédibiliser une parole qui se veut aujourd’hui morale et juridique.

Lorsqu’une star du football devient subitement, aux yeux de son ancien camp, une « machine de haine », la question n’est plus celle de la faute présumée, mais celle du désarroi de ceux qui n’acceptent pas son ascension. Samuel Eto’o restera président de la FECAFOOT aussi longtemps que les instances et, surtout, les circonstances le permettront. Ses partisans diront que Dieu en décide ainsi. Ses adversaires continueront de dénoncer, de provoquer, d’écrire. Mais une chose est sûre ; le temps du football camerounais ne se joue plus dans les communiqués acides, encore moins dans les règlements de comptes personnels. Et tant que le SYNAFOC refusera de faire ce constat, il parlera… dans le vide.

