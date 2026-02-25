Camer.be
Promotion des langues autochtones : la SIL dresse son bilan de 2025
Promotion des langues autochtones : la SIL dresse son bilan de 2025

Siège de la Société internationale de linguistique (SIL)-Cameroun, sis à Mvan dans l’arrondissement de Yaoundé 4e. Le 18 février dernier, le directeur général, Apolinaire Ambassa, a eu l’agréable devoir de rendre publiques les activités et avancées de l’organisation qui promeut les langues nationales. L’éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présence des représentants du ministre de l’Éducation de base et du ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

En termes de données chiffrées, SIL-Cameroun en 2025, c’est 544 personnes touchées par l’Initiative de guérison des traumatismes, 163 classes d’alphabétisation ouvertes, sept grappes linguistiques actives, 25 projets linguistiques actifs, 142 personnels SIL, 47 traducteurs impliqués, 2 735 hommes et 3 541 femmes apprenants dans les classes d’alphabétisation, 212 enseignants en alphabétisation et 88 ateliers organisés.

Le thème retenu cette année est : « Soutenir les langues autochtones par le biais de la digitalisation ». Dans sa présentation, Apolinaire Ambassa met l’accent sur la survie et la pérennisation des langues nationales. « Notre désir, à travers ce thème, est de continuer à tirer la sonnette d’alarme sur le besoin et la nécessité de mobiliser les communautés linguistiques, universitaires et les décideurs sur la question des langues nationales en général et des langues autochtones en particulier », indique-t-il. D’après lui, celles-ci constituent des éléments incontournables dans le processus de transmission des savoirs et de l’identité. Pour resserrer l’angle d’action sur l’année 2025, SIL-Cameroun met un point d’honneur sur la digitalisation des langues autochtones, dans un contexte mondial marqué par la vision des Nations unies, qui ont déclaré la période 2022-2032 « Décennie internationale des langues autochtones ».

Sur le plan national, le directeur général de SIL-Cameroun met en perspective la poursuite des engagements de l’organisation envers les langues camerounaises. Il précise qu’il s’agit notamment « d’accompagner les communautés linguistiques dans la valorisation, la préservation et le développement durable de leurs langues, la langue étant le socle de l’identité, de la transmission des savoirs et du bien-être des communautés ».

Dans ce rapport, le recteur de ICT University, Pr Jean-Emmanuel Pondi, analyse la question de la digitalisation des langues autochtones. D’après lui, « la digitalisation offre de nouvelles possibilités pour la documentation des langues, la création de contenus et la transmission intergénérationnelle ». À ce sujet, SIL partage son expérience avec la communauté Bororo de l’Adamaoua, « où le numérique a fortement contribué à l’alphabétisation et à l’éducation de cette communauté nomade ». 

Évoquant les activités qui ont rythmé la vie de SIL au cours de l’année 2025, le directeur général déclare que l’organisation redoublera d’efforts pour consolider les acquis, renforcer ses partenariats et explorer de nouvelles opportunités de croissance durable. Ainsi, souligne-t-il, la digitalisation restera au cœur de la stratégie de sauvegarde et de rayonnement des langues camerounaises.

