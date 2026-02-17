AFRIQUE :: 39e Sommet de l’Union africaine : Addis-Abeba dit oui au documentaire de Bakary Kanté

En marge du 39e sommet de l’Union africaine, la projection du documentaire « CPI : Justice universelle sans universalité » du réalisateur guinéen Bakary Kanté a marqué les esprits ce 13 février à Addis-Abeba. Organisée par Genesis Entertainment au Tolip Olympia Hotel, la séance a rassemblé un public nombreux, composé de professionnels des médias, de participants au sommet et de cinéphiles curieux.

Le film propose une réflexion critique autour de la Cour pénale internationale et interroge la perception de la justice internationale sur le continent africain. Dès les premières minutes, l’assistance s’est montrée attentive, suivant avec intérêt les images, les analyses et les témoignages présentés à l’écran. Le silence concentré de la salle traduisait l’intensité du débat soulevé par l’œuvre.

À l’issue de la projection, les réactions ont été largement positives. De nombreux spectateurs ont salué la force du propos et la capacité du documentaire à ouvrir un espace de discussion sur la souveraineté judiciaire africaine. Plusieurs intervenants ont souligné le courage artistique du réalisateur, estimant que le film pose des questions essentielles sur l’équilibre et la crédibilité des mécanismes internationaux.

Cette adhésion du public confirme l’impact du documentaire, qui dépasse le simple cadre cinématographique pour devenir un moment de réflexion collective. À Addis-Abeba, la projection s’est transformée en véritable forum d’idées, laissant l’image d’un public conquis, conscient de l’importance du débat porté par cette œuvre engagée.

