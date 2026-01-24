Camer.be
Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne
ALLEMAGNE :: DIASPORA

Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne :: GERMANY

Yollande Tamoka n’était pas seulement une amoureuse de la culture et de l’art du divertissement, elle en était une incarnation vivante.
Élégante par nature, fière par allure, généreuse par le cœur et dynamique par l’âme, elle illuminait chaque lieu qu’elle traversait.
 
Marraine de nombreuses soirées à travers l’Europe, elle savait rassembler, sublimer, célébrer la vie et les nuits.
Avec elle, la fête devenait élégance, le divertissement devenait art, et la joie devenait partage.
Son départ laisse un silence lourd, comme une musique qui s’arrête trop tôt.
 
Nous sommes orphelins de sa beauté, de sa lumière chaleureuse, de sa grâce naturelle et de son énergie solaire.
Mais Yollande ne s’éteint pas. Elle quitte simplement les nuits européennes pour rejoindre une lumière éternelle, celle qui ne connaît ni fin ni obscurité.
Marraine Yollande Tamoka, notre étoile continue de briller au-delà du temps.
 
Ton élégance restera une leçon, ta générosité un héritage, et ta présence une mémoire vivante dans nos cœurs.
Repose en paix, et danse désormais parmi les étoiles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne
Mort de l’artiste Déesse de l’amour à Bordeaux : le bikutsi en deuil
DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT:LE PEUPLE CAMEROUNAIS EST DÉSORMAIS DANS LA LÉGITIME DEFENSE
Stéphane Kameugne : une mort jamais élucidée
WASHINGTON DC se prépare à vibrer au rythme du Cameroun.
Cameroonian Cultural Festival of North America : Maureen l’Africaine, une voix engagée
Distinction: David Kevin Abala décode des « perceptions biaisées » en Russie
Drame en Allemagne : un ressortissant camerounais tué par un tramway à Jena
Affaire Anicet Ekanè : les révélations glaçantes de sa sœur Marianne Ekanè à Bruxelles
Turin a vibré. Turin a dansé. Turin a communié.
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et critique l'élection 2025
Marianne Ekanè tance Nathalie Yamb : le cri de la diaspora camerounaise à Bruxelles
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:15
GEREMI NJITAP ATTAQUE FRONTALEMENT LA FECAFOOT

GEREMI NJITAP ATTAQUE FRONTALEMENT LA FECAFOOT
18:05
CAN 2025 : Me Sikati Réclame 3 Milliards FCFA à la FECAFOOT

CAN 2025 : Me Sikati Réclame 3 Milliards FCFA à la FECAFOOT
16:59
Mama Ohandja : le dernier chant du Rossignol

Mama Ohandja : le dernier chant du Rossignol
16:50
Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne

Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne
15:04
MEDITRAINING 2026 – L’excellence médicale en mouvement

MEDITRAINING 2026 – L’excellence médicale en mouvement

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo