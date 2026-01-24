Camer.be
MEDITRAINING 2026 – L’excellence médicale en mouvement
MEDITRAINING 2026 – L'excellence médicale en mouvement

La médecine évolue. Les pratiques changent. Les connaissances s’affinent.
Face à cette transformation permanente, MEDITRAINING fait de la formation médicale continue un véritable levier d’excellence au service d’une seule priorité : le patient.

Née de la volonté de médecins aux parcours et origines variés, MEDITRAINING est une association française animée par une conviction forte : le partage des savoirs n’a pas de frontières. Grâce à un réseau international d’experts reconnus, l’association développe des formations de haut niveau, labellisées, ancrées dans les réalités du terrain et guidées par les principes de l’Evidence-Based Medicine (EBM).

Sa vision :
-Harmoniser et élever les pratiques médicales
-Allier rigueur scientifique et réalités locales d’exercice
-Créer des ponts entre les professionnels de santé à l’échelle internationale

2ᵉ SYMPOSIUM MEDITRAINING

-Novotel Paris Tour Eiffel
-30 mai 2026
-08h00 – 19h00

Pour sa deuxième édition, MEDITRAINING organise un symposium médical transcontinental réunissant des experts européens et africains autour d’un thème central :

« Actualité et Innovation en Médecine »

Cette journée d’exception sera rythmée par :
-Des conférences scientifiques de haut niveau
-Des retours d’expérience concrets
-Des innovations médicales et technologiques
-Des échanges directs avec des experts reconnus
-Un espace de dialogue entre continents, spécialités et générations

Ce symposium est bien plus qu’un congrès.
C’est un carrefour de connaissances, un espace de réflexion, et un moteur d’évolution des pratiques médicales.

Parce que la qualité des soins de demain se construit aujourd’hui,
MEDITRAINING vous donne rendez-vous pour penser, apprendre et innover ensemble.

