-
© Camer.be : Caroline Bassomo
- 25 Feb 2026 06:48:19
- |
- 526
- |
-
CAMEROUN :: Annulation, titre foncier de la société Djeuga Palace à Douala : Note d'information du Cabinet Atou :: CAMEROON
Suite à l'actualité relative à l'annulation du titre foncier de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE à Douala par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri EYEBE AYISSI, le Cabinet Conseil ATOU, requérant de cette annulation, a commis une note d'information ce jour, pour éclairer l'opinion sur cette affaire qui secoue les milieux d'affaires camerounais.
Dans cette notte d'informations, le Cabinet Conseil ATOU décline les différents motifs qui ont fait pencher la balance pour l'annulation du titre foncier du député milliardaire Jean Claude FEUTHEU, promoteur de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE.
Lire l'intégralité de la note d'information, et parvenue à notre rédaction.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Libye et Sahel : les nouveaux leviers d’influence français
Mort d'Anicet Ekanè au Cameroun : peut-on parler de mort naturelle après des tortures ?
Festival du film européen 2026:le Cinéma Numérique Ambulant Cameroun touche prêt de 1000 spectateurs
Yaoundé IV:la feuille de route de Hector Abia militant du PCRN et candidat aux municipales 2026
Présidence de la République: après plus de 100 jours de Paul Biya, le Cameroun s’enfonce encore plus
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032021
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568050
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 455779
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386874
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 228767
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 218471