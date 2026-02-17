-
© Camer.be : Toto Jacques
- 17 Feb 2026 00:00:00
- |
- 1421
- |
-
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais :: CAMEROON
La télévision camerounaise perd l’une de ses voix les plus puissantes. Consty Eka est mort à Abidjan à la suite d’un malaise. L’annonce a frappé comme un séisme dans les rédactions d’Afrique centrale et de l’Ouest. Le « Roi de la Télé » s’est éteint loin de Yaoundé, laissant derrière lui une empreinte durable sur l’audiovisuel africain.
Une figure majeure du paysage médiatique
Présentateur charismatique, producteur exigeant, stratège de l’image, Consty Eka incarnait une génération de communicants panafricains capables de franchir les frontières. Son parcours s’est confondu avec l’essor du paysage médiatique du Cameroun depuis les années d’ouverture audiovisuelle.
Son surnom, « Roi de la Télé », n’était pas un artifice marketing. Il traduisait une réalité d’audience et d’influence. À l’antenne, il imposait un ton. Hors antenne, il formait des équipes. Sa marque : professionnaliser, structurer, moderniser.
Un décès brutal à Abidjan
Selon les premières informations, l’animateur est décédé à Abidjan à la suite d’un malaise. Les circonstances exactes restent à préciser, mais la nouvelle a immédiatement circulé dans les réseaux professionnels de la communication audiovisuelle.
Ce décès hors du territoire camerounais rappelle la dimension régionale de son activité. Consty Eka ne se limitait pas à un marché national. Il évoluait dans un écosystème médiatique ouest-africain de plus en plus interconnecté.
La mort de Consty Eka dépasse l’émotion. Elle pose une question structurelle : qui porte aujourd’hui l’autorité symbolique dans les médias camerounais ?
Le secteur traverse une mutation profonde. Digitalisation accélérée, concurrence des plateformes sociales, fragmentation de l’audience. Les figures historiques servaient de repères. Leur disparition crée un vide stratégique.
Consty Eka représentait une école. Une culture de la rigueur éditoriale et de la mise en scène télévisuelle. Son influence sur la communication audiovisuelle en Afrique centrale s’inscrivait dans une logique de transmission.
Enjeux pour la nouvelle génération
La disparition du « Roi de la Télé » intervient à un moment charnière. Les jeunes créateurs privilégient désormais les formats courts, mobiles, instantanés. La télévision linéaire lutte pour conserver son pouvoir d’attraction.
Dans ce contexte, l’héritage de Consty Eka devient un actif immatériel. Sa trajectoire rappelle que la crédibilité médiatique repose sur la constance, la maîtrise du direct et la compréhension du public.
La question n’est plus seulement émotionnelle. Elle est stratégique. Comment le paysage médiatique du Cameroun peut-il capitaliser sur l’héritage de ses figures historiques pour affronter la concurrence numérique continentale ?
La disparition de Consty Eka marque-t-elle la fin d’une ère ou le point de départ d’une recomposition profonde des médias africains ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PEOPLE
Les + récents
Consty Eka est mort à Abidjan : disparition du « Roi de la Télé » camerounais
Bruxelles s’apprête à vibrer au rythme de l’Afrique et de sa diaspora.
Samuel Eto’o à Pascal Siakam : « À toi, Pascal Siakam, mon petit frère"
Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises
Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora
PEOPLE :: les + lus
Brenda Biya dans le Top 7 des plus belles filles de président
- 25 February 2017
- /
- 96857
Samuel Eto’o et Georgette Tra Lou unis à jamais!
- 15 June 2016
- /
- 96719
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 227663
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 217539