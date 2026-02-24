-
Gabon : la suspension des taxes sur les produits alimentaires, un répit à durée limitée
Le Gabon importe environ 60 000 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité selon la FAO. Face à la pression de la vie chère, le gouvernement a décidé de suspendre pour six mois les droits et taxes sur plusieurs produits de grande consommation et matériaux de construction.
Viandes, poissons, riz, huiles : la liste des produits concernés par l'exonération
Sont notamment concernés par cette mesure les viandes, volailles, poissons, produits laitiers, conserves, riz, pâtes alimentaires, huiles et sucre. L'objectif affiché est de préserver le pouvoir d'achat des ménages et de limiter l'impact de l'inflation sur les populations les plus vulnérables.
"Une mesure piège" : les économistes tempèrent l'enthousiasme
Si les populations éprouvées par la cherté de la vie saluent cette décision, les analystes appellent à la prudence. "C'est une mesure piège", estime B. P., qui souligne que le principal défi sera d'en garantir l'application effective sur le terrain. Sans contrôle rigoureux, rien ne garantit que la baisse des taxes se répercute sur les prix en magasin.
Un "analgésique" qui ne traite pas les causes profondes de l'inflation
Pour H. M., analyste économique, cette suspension n'est qu'"un analgésique qui calme la douleur sans traiter les causes profondes". La mesure ne s'attaque pas aux facteurs structurels de l'inflation, comme la dépendance aux importations ou les faiblesses de la production locale. À l'issue des six mois, une reprise des prix est redoutée.
Matériaux de construction : un répit pour l'accès à la propriété
La décision concerne également les matériaux de construction, ce qui pourrait offrir un répit à ceux qui tentent d'accéder à la propriété, note Patrick. Mais plusieurs voix estiment que des actions complémentaires seront nécessaires pour un impact durable.
Jean Gaspard Ntoutoume Ayi plaide pour un renforcement du pouvoir d'achat
Jean Gaspard Ntoutoume Ayi considère que le levier principal pour faire face à la hausse généralisée des prix reste le renforcement du pouvoir d'achat des Gabonais. Sans augmentation des revenus, les effets de la suspension resteront limités dans le temps.
La suspension des taxes suffira-t-elle à endiguer la grogne sociale ?
Alors que la mesure entre en vigueur, une question demeure : face à une inflation qui touche tous les secteurs, ce répit de six mois permettra-t-il vraiment d'apaiser durablement les tensions, ou ne fera-t-il que reporter l'échéance d'une crise sociale plus profonde ?
