Pénurie de sel au Cameroun : le gouffre entre 2800 et 5300 FCFA qui inquiète les ménages :: CAMEROON

La flambée des prix du sel au Cameroun révèle un fossé inquiétant entre les déclarations officielles et la réalité des marchés. Alors que le Ministère du Commerce assure que la denrée est disponible à un prix stable, les consommateurs font face à une pénurie de sel et des tarifs qui ont presque doublé. Le sac de 18 kg, dont le prix officiel est fixé à 2 800 FCFA, est désormais introuvable en dessous de 5 300 FCFA dans plusieurs points de vente.

Cette situation, rapportée par de nombreuses ménagères, illustre un dérèglement des circuits d'approvisionnement. Le discours rassurant des autorités ne suffit plus à endiguer la colère grandissante des populations. La vie chère, déjà alimentée par l'inflation sur les produits de première nécessité, trouve ici un nouveau catalyseur.

Les mécanismes cachés de la spéculation

Pourquoi un tel écart entre la théorie administrative et la pratique commerciale ? L'analyse de la chaîne de valeur montre que le problème ne se situe pas au niveau de l'importation, mais bien à celui de la distribution. Des intermédiaires, profitant d'un manque de contrôle sur les marchés, constituent des stocks artificiels. Cette rétention crée une rareté fictive, justifiant ainsi une augmentation brutale des marges.

Il s'agit d'un mécanisme classique de spéculation. En bloquant le flux normal du sel, certains opérateurs économiques imposent leurs propres prix à des détaillants désespérés de s'approvisionner. Ces derniers répercutent inévitablement la hausse sur le consommateur final. Le prix du sel devient alors un marqueur brutal de la perte de pouvoir d'achat.

L'impact immédiat sur le quotidien des ménages

À court terme, l'impact est immédiat : les ménages les plus modestes, pour qui le sel est un conservateur et un exhausteur de goût indispensable, voient leur budget alimentaire se tendre davantage. À long terme, ces crises à répétition érodent la confiance dans les mécanismes de régulation des marchés. Elles fragilisent la paix sociale et encouragent l'économie parallèle.

Vers une réforme nécessaire des circuits de distribution

Face à cette hausse des prix alimentaires, la question n'est plus seulement de savoir quand les forces de l'ordre interviendront, mais comment le système de distribution peut être réformé pour ne plus laisser place à de telles dérives. Comment garantir que les denrées de base échappent définitivement à la loi du marché noir ?

