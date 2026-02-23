CAMEROUN :: Une femme tuée à la machette dans une école à Douala :: CAMEROON

L'horreur s'est invitée dans un établissement scolaire du quartier CCC, à Douala. Ce lundi 23 février 2026, en fin d'après-midi, un homme armé d'une machette a poursuivi sa compagne jusque dans l'enceinte de l'école où elle tentait de se réfugier. Il lui a tranché la gorge sous les yeux des témoins impuissants.

Une tentative de fuite qui finit en bain de sang

La victime, présentée comme la compagne de l'agresseur, cherchait désespérément à lui échapper. Elle a cru trouver refuge dans cette école du lieu-dit la Fontaine. Mais le forcené l'a rattrapée et a exécuté son crime dans l'enceinte de l'établissement, transformant un lieu d'apprentissage en scène de crime.

Une femme se dresse face au tueur et sauve le suspect de la foule

Dans un acte d'un courage inouï, une autre femme présente sur les lieux s'est interposée pour tenter de sauver la victime. Elle a été grièvement blessée par l'assaillant. Son geste héroïque n'a pas suffi à empêcher le drame, mais il a marqué les esprits. À l'arrivée des forces de l'ordre, une foule en furie tentait de lynché le meurtrier. La gendarmerie est intervenue pour le sauver de la vindicte populaire.

Le quartier CCC sous le choc après un féminicide d'une rare violence

Les habitants du quartier CCC sont sous le choc. La brutalité de l'acte, perpétré dans une école, a provoqué une onde de choc et une colère immense. La tentative de lynchage du suspect témoigne de l'émotion et de la révolte des populations face à ce nouveau féminicide.

Féminicides au Cameroun : l'urgence d'une protection renforcée des victimes

Ce drame s'inscrit dans un contexte alarmant. Les violences faites aux femmes restent un fléau au Cameroun. Les féminicides, ces meurtres de femmes en raison de leur genre, se multiplient, souvent dans un silence assourdissant. Ce crime pose avec acuité la question de la protection des victimes de violences conjugales. Comment une femme qui fuit son bourreau peut-elle se sentir en sécurité ? Quels sont les dispositifs d'urgence et d'hébergement d'urgence pour les femmes menacées ?

Combien de femmes encore devront mourir avant que des mesures concrètes soient prises ?

Alors que la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les mobiles de ce crime odieux, une question plus large se pose à la société camerounaise : quels moyens supplémentaires l'État est-il prêt à déployer pour protéger les femmes et prévenir ces drames avant qu'ils ne se produisent ?

