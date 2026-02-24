Camer.be
Réseau d'enlèvements d'enfants au Cameroun : deux chefs présumés arrêtés, 70 membres traqués
CAMEROUN :: SOCIETE

Réseau d'enlèvements d'enfants au Cameroun : deux chefs présumés arrêtés, 70 membres traqués :: CAMEROON

Ils répondaient aux noms de Balthazar et Don Juan. Derrière ces pseudonymes se cachait l'état-major présumé d'un réseau criminel tentaculaire démantelé par la gendarmerie nationale. L'arrestation de Noubissi Mathieu alias Balthazar et Koppa Tokoua Williams alias Don Juan marque un tournant dans la lutte contre les enlèvements d'enfants en Afrique centrale.

70 membres répartis dans plusieurs pays

Les deux hommes ne sont pas des délinquants isolés. Selon les premières constatations des enquêteurs, ils dirigeaient depuis le Cameroun une organisation structurée d'environ 70 membres. Leurs ramifications s'étendaient à plusieurs pays de la sous-région, transformant cette affaire en dossier de criminalité transnationale majeur.

Leur spécialité était la plus sordide : l'enlèvement de bébés et d'enfants. Si les motivations exactes restent à déterminer par les "fins limiers" de la gendarmerie, les enquêtes préliminaires évoquent des réseaux de traite sophistiqués. Ces arrestations portent un coup sévère à ces filières qui prospèrent sur les violences faites aux enfants.

Une organisation en étoile pour brouiller les pistes

Le mode opératoire du gang révèle une logistique rodée. Basés au Cameroun, les chefs présumés coordonnaient à distance des équipes opérationnelles réparties dans la sous-région. Cette organisation en étoile compliquait la traque et permettait aux ravisseurs de brouiller les pistes, déplaçant les victimes au-delà des frontières pour échapper aux polices nationales.

Ce système illustre l'évolution de la criminalité transnationale en Afrique centrale. Les réseaux exploitent les disparités juridiques et le manque de communication entre les services de sécurité des différents pays. Les enfants deviennent ainsi une monnaie d'échange dans des trafics qui ignorent les frontières.

La gendarmerie nationale frappe un grand coup

Le démantèlement de ce réseau démontre l'efficacité d'une collaboration accrue entre les services de sécurité régionale. Les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à remonter la filière jusqu'à ses chefs présumés, prouvant que la coopération policière porte ses fruits.

L'enquête en cours devra établir le rôle exact de chaque membre et les destinations finales des enfants enlevés. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre si ces enlèvements alimentaient des réseaux d'adoption illégale, des trafics d'organes ou des circuits d'exploitation par le travail.

Sécuriser la sous-région face à la traite des êtres humains

L'impact de cette opération dépasse le simple cadre judiciaire. À court terme, elle sécurise des zones où le risque d'enlèvement était devenu une psychose pour les parents. De nombreux quartiers des grandes villes camerounaises vivaient dans la peur permanente de voir disparaître un enfant.

À long terme, cette arrestation envoie un signal dissuasif aux organisations criminelles qui considéraient l'Afrique centrale comme une zone de non-droit. La traque des 70 membres encore en fuite est désormais lancée, mobilisant les polices des pays voisins. L'affaire met en lumière l'urgence de renforcer les législations et la coopération policière face à un fléau qui ignore les frontières.

Quelle task-force pour protéger les enfants ?

La traite des êtres humains en Afrique centrale pourra-t-elle être endiguée sans une task-force permanente entre les États ? La réponse à cette question déterminera la sécurité de milliers d'enfants dans les années à venir. Les regards sont désormais tournés vers la justice, qui devra faire un exemple pour briser définitivement ces chaînes criminelles.

