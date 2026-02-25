-
© Camer.be : Franck BAFELI
- 25 Feb 2026 08:13:21
- |
- 375
- |
-
CAMEROUN :: Comment Cimencam contribue à améliorer les infrastructures pour une éducation scolaire optimale :: CAMEROON
La politique de Responsabilité Sociétale n’est pas un vain engagement pour CIMENCAM. L’entreprise l’a encore démontré les 17 et 19 février derniers, à travers la rétrocession officielle par sa filiale CIMENCAM Figuil, de deux bâtiments de quatre salles de classe modernes à Biou et Goulfey, respectivement dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord.
Huit mois après sa mise en service, CIMENCAM Figuil entend ainsi jouer un rôle actif dans le développement durable en investissant dans ses axes prioritaires que sont : la santé, l'éducation et l'employabilité.
Dans le cadre de ce vaste programme, l’École primaire bilingue de Biou et le CETIC de Goulfey ont été mis à l'honneur. Cette action s'ajoute aux nombreuses autres initiatives entreprises par CIMENCAM et sa filiale pour contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère et sur l'étendue du territoire. À cette occasion, l’école, comme levier de développement et d’éducation, a été la préoccupation majeure de Cimencam. L'objectif est d'offrir aux élèves et au corps enseignant de ces différentes localités, un cadre d'apprentissage sécurisé, confortable et propice à l'excellence scolaire. Au total, ce sont quatre salles de classe équipées en tables-bancs qui ont été livrées, pour un coût global de 40 millions de francs CFA.
Sur le terrain de l’action de la rétrocession des équipements dans la localité de Biou, CIMENCAM Figuil est venue donner un coup d’accélérateur au bilinguisme qui semblait battre de l’aile. En même temps, elle est venue rassurer les populations qui baignaient dans le doute. Kola Daouda, Directeur de l’École primaire bilingue de Biou, l’a d’ailleurs confessé au cours de son allocution : « Depuis sa création en 2011, le bilinguisme est désormais une réalité vivante à Biou. Merci à CIMENCAM. »
À Goulfey, Amine BARKA, Représentant du Directeur de CIMENCAM Figuil, a planté le décor dans une allocution qui fait ressortir la politique sociétale de l’entreprise, dont l’un des piliers est la promotion de l’éducation. Amine BARKA a exalté « l’école, lieu où se forgent les rêves et se construit l’avenir du pays », avec un appel aux élèves : «Travaillez avec ardeur, soyez curieux et disciplinés afin de devenir les leaders de demain. » Un enthousiasme partagé par Elhadi Léopold, Sous-préfet de Goulfey: « Applaudissez pour CIMENCAM. Où sont les élèves ? Admirez le beau bâtiment ! CIMENCAM vient encourager les élèves à obtenir chacun son diplôme avant de quitter la ville. Il faut magnifier cette entreprise citoyenne. »
Au final, CIMENCAM n’est pas qu’un simple industriel, mais contribue également au bien-être des communautés qui entourent ses installations.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Libye et Sahel : les nouveaux leviers d’influence français
Mort d'Anicet Ekanè au Cameroun : peut-on parler de mort naturelle après des tortures ?
Festival du film européen 2026:le Cinéma Numérique Ambulant Cameroun touche prêt de 1000 spectateurs
Yaoundé IV:la feuille de route de Hector Abia militant du PCRN et candidat aux municipales 2026
Présidence de la République: après plus de 100 jours de Paul Biya, le Cameroun s’enfonce encore plus
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032021
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568050
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 455779
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386874
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 228767
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 218471