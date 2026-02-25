Camer.be
Comment Cimencam contribue à améliorer les infrastructures pour une éducation scolaire optimale
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Comment Cimencam contribue à améliorer les infrastructures pour une éducation scolaire optimale :: CAMEROON

La politique de Responsabilité Sociétale n’est pas un vain engagement pour CIMENCAM. L’entreprise l’a encore démontré les 17 et 19 février derniers, à travers la rétrocession officielle par sa filiale CIMENCAM Figuil, de deux bâtiments de quatre salles de classe modernes à Biou et Goulfey, respectivement dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord.

Huit mois après sa mise en service, CIMENCAM Figuil entend ainsi jouer un rôle actif dans le développement durable en investissant dans ses axes prioritaires que sont : la santé, l'éducation et l'employabilité.

Dans le cadre de ce vaste programme, l’École primaire bilingue de Biou et le CETIC de Goulfey ont été mis à l'honneur. Cette action s'ajoute aux nombreuses autres initiatives entreprises par CIMENCAM et sa filiale pour contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère et sur l'étendue du territoire. À cette occasion, l’école, comme levier de développement et d’éducation, a été la préoccupation majeure de Cimencam. L'objectif est d'offrir aux élèves et au corps enseignant de ces différentes localités, un cadre d'apprentissage sécurisé, confortable et propice à l'excellence scolaire. Au total, ce sont quatre salles de classe équipées en tables-bancs qui ont été livrées, pour un coût global de 40 millions de francs CFA.

Sur le terrain de l’action de la rétrocession des équipements dans la localité de Biou, CIMENCAM Figuil est venue donner un coup d’accélérateur au bilinguisme qui semblait battre de l’aile. En même temps, elle est venue rassurer les populations qui baignaient dans le doute. Kola Daouda, Directeur de l’École primaire bilingue de Biou, l’a d’ailleurs confessé au cours de son allocution : « Depuis sa création en 2011, le bilinguisme est désormais une réalité vivante à Biou. Merci à CIMENCAM. »

À Goulfey, Amine BARKA, Représentant du Directeur de CIMENCAM Figuil, a planté le décor dans une allocution qui fait ressortir la politique sociétale de l’entreprise, dont l’un des piliers est la promotion de l’éducation. Amine BARKA a exalté « l’école, lieu où se forgent les rêves et se construit l’avenir du pays », avec un appel aux élèves : «Travaillez avec ardeur, soyez curieux et disciplinés afin de devenir les leaders de demain. » Un enthousiasme partagé par Elhadi Léopold, Sous-préfet de Goulfey: « Applaudissez pour CIMENCAM. Où sont les élèves ? Admirez le beau bâtiment ! CIMENCAM vient encourager les élèves à obtenir chacun son diplôme avant de quitter la ville. Il faut magnifier cette entreprise citoyenne. »

Au final, CIMENCAM n’est pas qu’un simple industriel, mais contribue également au bien-être des communautés qui entourent ses installations.

