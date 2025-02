Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) dénonce la politique gouvernementale sur les prix du pagne du 8 mars 2025 au Cameroun.

A Madame la Ministre de la Promotion de la Femme



Dénonciation de la discrimination, de la marginalisation et de l’exclusion par la politique des prix du pagne de la journée du 08 mars 2025

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter mes civilités citoyennes et patriotiques, et de me faire le messager, des millions de femmes et filles camerounaises, qui s’interrogent légitimement sur « la politique des prix du pagne du 8 mars 2025 », dédié à la célébration de la journée internationale des droits des femmes.

En effet je vous répercute les cris des profondeurs de notre société, qui émettent des accusations contre le gouvernement, pour ;

- Discrimination

- Marginalisation

- Exclusion

Ce qui est en cause, c’est le niveau des prix, entre 12.000 (douze mille) et 15.000 (quinze mille) Francs Cfa. IL est clair que cette façon de préparer et de marquer la journée du 8 mars, accentue et accentuera le fossé, la fracture et les subjectivismes entre les femmes, entre les mères, les filles et les sœurs. Les élues du ciel, celles qui ont grands moyens, celles perchées à des sommets des pouvoirs, des privilèges, des avantages et des faveurs de toutes les natures, défileront par-ci et par-là, et se montreront, au détriment et en l’absence des pauvres, des démunies, de toutes celles qui peinent à trouver un kilo de riz pour chauffer la marmite, des rurales oubliées et martyrisées, des vendeuses à la sauvette et des callboxeuses aux porte-monnaie fragiles. Notre société a-t-elle besoin d’autant de démonstrations d’égoïsmes, elle qui est déjà si divisée ?

IL s’agit d’une faute, une faut sévère pour le gouvernement en général, et une absence d’attention voire une trahison pour le Département ministériel que vous animez. En toute intelligence, il aurait fallu supprimer tout simplement ce pagne, si le gouvernement ne peut pas le subventionner pour le mettre à la portée de toutes les femmes, mères et filles de la république.

Je vous exhorte en conséquence, à mener une réflexion sérieuse sur le sujet, afin d’éviter la promotion de la discrimination entre les femmes, en lieu et place d’une véritable promotion de la femme.

Hautes et citoyennes considérations./.