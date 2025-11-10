-
© Camer.be : La rédaction
- 10 Nov 2025 14:14:15
- |
- 650
- |
-
NIGÉRIA :: Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote :: NIGERIA
La toile s'est enflammée autour d'une rumeur spectaculaire concernant l'une des plus grandes figures de l'Afrobeats, la superstar nigériane Davido. Selon des informations circulant massivement sur les réseaux sociaux, le chanteur aurait élargi son empire en se lançant dans le secteur très lucratif du pétrole et du gaz. L’artiste, de son vrai nom David Adeleke, aurait établi sa nouvelle entité, baptisée "CHIVIDO OIL AND GAS PLC", dans la ville d'Atlanta. Cette initiative, si elle est avérée, symboliserait un virage entrepreneurial audacieux pour l’homme d’affaires.
L'élément le plus frappant de cette rumeur, qui confère une crédibilité impressionnante à l'histoire, est l'implication présumée du magnat africain, Aliko Dangote. Il serait le fournisseur principal en pétrole et en gaz de cette nouvelle compagnie. L'association des forces vives de l'Afrobeats mondial et de l'homme le plus riche d'Afrique placerait "CHIVIDO OIL AND GAS PLC" sur une trajectoire historique, soulignant l'ambition de l'artiste de bâtir un héritage générationnel qui dépasse largement le cadre musical. Cette incursion dans le secteur de l’énergie, traditionnellement dominé par des figures établies, démontre que la nouvelle vague d’entrepreneurs africains ne se fixe aucune limite.
Si l’information sur l'existence de cette compagnie à Atlanta n'est pour l'heure pas étayée par des sources officielles ni des communiqués de presse confirmés, elle met en lumière la puissance de la marque O.B.O (Omo Baba Olowo - Enfant de père riche) et sa capacité à créer des tendances, y compris dans le domaine de l’investissement. Davido s'inscrit ainsi dans la lignée de son propre père, Dr. Adedeji Adeleke, dont le groupe Pacific Holdings possède déjà des intérêts substantiels dans les secteurs de l'énergie et du gaz. L'artiste prouve qu'il ne s'agit pas seulement de "hits" mais de stratégie commerciale Afrique.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE
Les + récents
Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya
Paul Atanga Nji défend la transparence électorale malgré des disparités dans les chiffres
Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025
Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité
Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote
ECONOMIE :: les + lus
L’un des plus grands trafiquants nigérians en fuite à Dubaï
- 20 April 2015
- /
- 19857
Aliko Dangote s’offrira Arsenal
- 26 September 2016
- /
- 10080
Buhari fait le ménage dans le Secteur pétrolier
- 03 July 2015
- /
- 9851
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 214256
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 207403