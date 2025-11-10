Camer.be
Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote
NIGÉRIA :: ECONOMIE

NIGÉRIA :: Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d'Aliko Dangote :: NIGERIA

La toile s'est enflammée autour d'une rumeur spectaculaire concernant l'une des plus grandes figures de l'Afrobeats, la superstar nigériane Davido. Selon des informations circulant massivement sur les réseaux sociaux, le chanteur aurait élargi son empire en se lançant dans le secteur très lucratif du pétrole et du gaz. L’artiste, de son vrai nom David Adeleke, aurait établi sa nouvelle entité, baptisée "CHIVIDO OIL AND GAS PLC", dans la ville d'Atlanta. Cette initiative, si elle est avérée, symboliserait un virage entrepreneurial audacieux pour l’homme d’affaires.

L'élément le plus frappant de cette rumeur, qui confère une crédibilité impressionnante à l'histoire, est l'implication présumée du magnat africain, Aliko Dangote. Il serait le fournisseur principal en pétrole et en gaz de cette nouvelle compagnie. L'association des forces vives de l'Afrobeats mondial et de l'homme le plus riche d'Afrique placerait "CHIVIDO OIL AND GAS PLC" sur une trajectoire historique, soulignant l'ambition de l'artiste de bâtir un héritage générationnel qui dépasse largement le cadre musical. Cette incursion dans le secteur de l’énergie, traditionnellement dominé par des figures établies, démontre que la nouvelle vague d’entrepreneurs africains ne se fixe aucune limite.

Si l’information sur l'existence de cette compagnie à Atlanta n'est pour l'heure pas étayée par des sources officielles ni des communiqués de presse confirmés, elle met en lumière la puissance de la marque O.B.O (Omo Baba Olowo - Enfant de père riche) et sa capacité à créer des tendances, y compris dans le domaine de l’investissement. Davido s'inscrit ainsi dans la lignée de son propre père, Dr. Adedeji Adeleke, dont le groupe Pacific Holdings possède déjà des intérêts substantiels dans les secteurs de l'énergie et du gaz. L'artiste prouve qu'il ne s'agit pas seulement de "hits" mais de stratégie commerciale Afrique.

