Camer.be
Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji
CAMEROUN :: SéRAIL

CAMEROUN :: Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais traverse une zone de fortes turbulences suite aux récentes déclarations de Alice Nkom concernant l'issue du scrutin présidentiel. Le 22 décembre 2025, une rencontre déterminante s'est tenue entre le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, et les représentants de l'Ordre des avocats du Cameroun. Au cours de cet échange, le patron de la territoriale a ouvertement mis en garde la célèbre avocate devant le Bâtonnier, exprimant une volonté claire de procéder à son interpellation. Cependant, cette initiative répressive s'est heurtée à une opposition de haut niveau au sein de l'appareil étatique.

Des sources proches du dossier indiquent que la Présidence de la République aurait opposé son veto à toute mesure privative de liberté visant la doyenne du barreau. Cette décision stratégique d'Etoudi vise manifestement à éviter un embrasement diplomatique et à ne pas attirer une attention internationale préjudiciable. Le contexte actuel est particulièrement délicat, marqué par des tensions post-électorales persistantes et le récent décès en détention d'Anicet Ekane, un événement qui pèse déjà lourdement sur la crédibilité des institutions. Une arrestation de cette figure historique de la défense des droits humains pourrait être perçue comme une atteinte directe à la liberté d'expression et catalyser une nouvelle vague de contestations difficilement contrôlable.

Malgré ces menaces directes, la première femme avocate du pays ne semble pas disposée à nuancer son discours. Elle maintient avec fermeté ses accusations de fraude électorale, affirmant que Issa Tchiroma Bakary est le véritable vainqueur de la consultation du 12 octobre 2025. Selon elle, le pouvoir en place aurait confisqué les résultats réels pour assurer la survie du régime.

Cette position frontale place les autorités dans une situation complexe, oscillant entre le désir de réprimer la dissidence et la nécessité de préserver une apparence de stabilité lors des élections au Cameroun. L'arbitrage final de la Présidence souligne une fracture réelle au sein du gouvernement sur la méthode à adopter face aux voix critiques les plus influentes du pays, tandis que le spectre de sanctions internationales plane sur Yaoundé.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AliceNkom #Cameroun #Politique #Etoudi #Justice #LibertedExpression #Election2025

Lire aussi dans la rubrique SéRAIL

Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji
Mort de Georges Ekane en détention, divisions au sommet du pouvoir Biya
Paul Biya, 93 ans, au Travail Jusqu'à 2h : Pourquoi la Biologie Dément le Mythe du RDPC
Paul Biya de retour à Yaoundé après son voyage privé en Suisse
Sécurité de Paul Biya à Genève : la présidence camerounaise recrute une firme américaine
Brenda Biya à Genève : santé fragile et tempête politique à l’approche de la présidentielle
Paul Biya en Europe : visite surprise à la veille de la campagne électorale 2025
Scandale au Cameroun : Nouvelles révélations sur l'affaire des 350 millions FCFA au cabinet civil
Procès de Marie Paule Angos Nnanga reporté au 15 mai 2025 : les détails de l'affaire
Affaire Sundance : blocage du paiement de l'avocat par Laurent Esso
Paul Biya et Samuel Tony Obam Bikoué : Une Reconnaissance Controversée
Laurent Esso évacué en France : État de santé critique du ministre camerounais de la Justice
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:01
Buea : La révolte de l'obscurité force ENEO à rétablir l'électricité

Buea : La révolte de l'obscurité force ENEO à rétablir l'électricité
14:31
Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji

Le veto d'Etoudi sauve Alice Nkom d'une interpellation par Atanga Nji
13:01
Affaire Anicet Ekane : La famille refuse la gendarmerie et exige une enquête indépendante

Affaire Anicet Ekane : La famille refuse la gendarmerie et exige une enquête indépendante
07:25
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables

Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
02:41
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée

MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée

SéRAIL :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo