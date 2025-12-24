ÉTATS-UNIS :: Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala. :: UNITED STATES

La Fondation LE CHACAL s’illustre une fois de plus par un engagement humanitaire fort en faveur des personnes du troisième âge.

Basée aux États-Unis et soutenue par la prestigieuse marque LE CHACAL, spécialisée dans les vêtements sportifs et le bien-être corporel, la fondation renouvelle pour la deuxième année consécutive son action sociale en direction des seniors les plus vulnérables.

Consciente de la précarité et des difficultés sanitaires auxquelles font face de nombreuses personnes âgées au Cameroun, la Fondation LE CHACAL lance une vaste campagne de consultations médicales gratuites. L’événement se tiendra le samedi 23 mai 2026, de 8h à 17h, à l’école publique Newbell Bamiléké, dans la ville de Douala.

Au programme de cette journée médicale : des consultations générales et spécialisées assurées par des médecins bénévoles, des conseils pratiques en matière de prévention et de soins, ainsi qu’un accompagnement personnalisé adapté aux besoins spécifiques des personnes du troisième âge. L’objectif est clair : améliorer l’accès aux soins de santé pour une frange de la population souvent marginalisée et exposée à de multiples vulnérabilités.

Cette initiative, portée par un fils du pays, se veut avant tout un acte de cœur et de reconnaissance envers ceux qui ont bâti la société d’aujourd’hui. En marge des consultations, une remise de dons est également prévue afin d’apporter un soutien matériel aux bénéficiaires.

À travers cette action humanitaire, la Fondation LE CHACAL confirme sa vision : allier responsabilité sociale, solidarité et dignité humaine. Une démarche exemplaire qui place la santé et le bien-être des personnes âgées au centre des priorités et qui mérite d’être saluée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp