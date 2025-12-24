Camer.be
NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage
CAMEROUN :: SOCIETE

NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage :: CAMEROON

L'espoir d'une administration locale modernisée au Cameroun semble se heurter à une réalité brutale pour la première promotion de l'École Nationale d'Administration Locale. Sortis officiellement le 27 mai 2025 après deux années de formation académique et militaire intensive, les diplômés du premier lot se retrouvent aujourd'hui dans une situation de précarité alarmante. Malgré les promesses de recrutement immédiat formulées par les autorités lors de la cérémonie de remise des parchemins, ces cadres formés pour piloter la décentralisation au Cameroun dénoncent un silence institutionnel assourdissant et une absence totale de directives concernant leur intégration professionnelle.

Cette promotion pionnière, censée constituer le fer de lance de la gestion des régions et des conseils municipaux, fait face à des obstacles inattendus sur le terrain. Au lieu de voir leurs compétences techniques sollicitées, ces experts de la NASLA se voient systématiquement confrontés à des logiques partisanes et au népotisme. Selon les témoignages recueillis, le recrutement au sein des collectivités territoriales décentralisées privilégierait désormais les relations personnelles et les intérêts individuels au détriment de la qualification certifiée. Cette situation paradoxale laisse des professionnels aguerris sur le carreau, contraints pour certains de survivre grâce à des petits boulots informels ou au bénévolat, tandis que des postes stratégiques restent occupés par du personnel non formé.

Le malaise est d'autant plus profond que l'État a investi des ressources considérables dans la création de cet établissement pour professionnaliser la fonction publique locale. L'abandon de ces premiers lauréats soulève des interrogations fondamentales sur la viabilité de la stratégie gouvernementale en matière d'emploi des jeunes diplômés. La moquerie sociale remplace désormais l'admiration initiale portée à ces stagiaires, transformant leur réussite académique en un fardeau psychologique difficile à porter. Ce cri pour la justice sociale n'est pas une contestation politique mais un appel désespéré à la dignité et à la cohérence administrative.

L'enjeu dépasse le simple cadre du chômage des diplômés pour toucher à la crédibilité même des institutions de formation d'élite. Si le gouvernement ne réagit pas rapidement pour garantir l'insertion de ces cadres dans les rouages de l'administration, c'est tout le processus de modernisation territoriale qui risque de s'enrayer. Le recrutement fonction publique locale doit impérativement s'aligner sur les besoins réels des communes et des régions en intégrant prioritairement ceux qui ont été spécifiquement préparés à ces missions de service public. L'urgence est désormais de transformer les promesses ministérielles en actes concrets pour sauver l'avenir de cette jeunesse sacrifiée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #NASLA #Decentralisation #EmploiJeunes #Justice #Administration #Buea

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage
Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun
Me Fabien Kengne raconte le film pathétique de l'emprisonnement de deux jeunes à Douala
Barthélémy Toguo, l’art comme passage et dialogue
Incendie au marché OIC de Buea : des boutiques ravagées juste avant les fêtes de Noël
Mort du sous-préfet de Kumbo : Assassinat ciblé ou complot politique au Cameroun ?
Manifestations à Buea : les habitants de Sandpit dénoncent trois mois de noir total
Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle ambassadrice des États-Unis au Cameroun
Insalubrité à Yaoundé : le quartier Coron étouffe sous la pollution de son ruisseau
Le Gouverneur du Littoral crée l'indignation sur la nutrition des détenus
Crise anglophone : Quand la succession d’État rattrape le Cameroun
Drame à Douala : 7 morts dans un accident effroyable à Logbessou
Devenez Rédacteur

Les + récents

07:25
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables

Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
02:41
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée

MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
01:46
NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage

NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage
00:01
Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.

Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.
23:09
Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo