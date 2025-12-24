Message du président élu et légitime ISSA TCHIROMA au peuple Camerounais :: CAMEROON

MESSAGE À LA NATION CAMEROUNAISE

À l’occasion de la célébration de Noël

Par Issa Tchiroma Bakary, Président élu

Peuple du Cameroun,

Chères Camerounaises, chers Camerounais,

Voici venu Noël, une fête que nous avons l’habitude de partager en famille, dans la joie et la paix.

Ce Noël n’est pas un Noël ordinaire.

C’est un Noël d’épreuve.

Une épreuve pour les familles frappées par le deuil.

Une épreuve pour les mères et les pères dont le fils ou la fille a été injustement privé(e) de liberté.

Une épreuve pour un peuple à qui l’on demande depuis trop longtemps de se taire face à l’injustice et à la peur. Mais une épreuve n’est jamais une fin. C’est un passage. C’est le moment où Dieu met à l’épreuve la foi, la persévérance et la dignité d’un peuple. En ce jour de Noël, je veux vous dire avec solennité et sincérité : je suis présent.

Présent devant le peuple.

Présent pour chaque Camerounaise et chaque Camerounais. Présent dans la douleur, dans l’attente et dans l’espérance. Rien ne me détournera de cette mission. Ni la peur. Ni l’intimidation. Ni l’injustice. Servir le peuple camerounais est le plus grand honneur que le Tout-Puissant m’ait permis de porter. Un honneur exigeant. Une lourde responsabilité. Mais une responsabilité sacrée. En ce Noël d’épreuve, je lance un appel clair, digne et fraternel à la solidarité nationale.

À Noël, tendre la main est un acte de foi. Donner est un acte de résistance. Soutenir, c’est refuser de laisser l’injustice triompher. J’invite chaque Camerounaise et chaque Camerounais qui en a la capacité à poser un geste de solidarité un don, un soutien concret en faveur des familles endeuillées de la nation et de celles et ceux touchés par des incarcérations injustes. Aucune contribution n’est insignifiante lorsqu’elle est faite avec le cœur et au nom de la justice.

En ce Noël, je vous appelle à retrouver la confiance.

La confiance en l’avenir, même lorsque les apparences cherchent à tromper. La confiance dans la force de la Victoire du Changement. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez aujourd’hui. La page de l’horreur est en train d’être tournée.

Définitivement.

Nous récupérerons ce qui a été confisqué.

Nous réparerons ce qui a été brisé.

Nous rétablirons la justice et la dignité.

Et en ce jour de Noël, je vous fais cette promesse solennelle : nous réussirons.

Le temps de gouverner avec justice, dignité et responsabilité approche. Je consacre toute mon énergie au service de l’équilibre, de la justice, de la dignité et de la prospérité pour tous.

Pas pour des cercles fermés. Pas pour des privilèges hérités.

Mais pour chaque foyer, chaque famille, chaque enfant du Cameroun.

Ayez la foi ! Le Cameroun en a les moyens. Nous en avons l’ambition.

Que ce Noël vous garde debout, unis et confiants. Qu’il vous apporte la joie de célébrer malgré les épreuves.

Vive un Cameroun libre, uni et réconcilié !

Je suis Tchiroma.

Issa Tchiroma Bakary

Président élu

