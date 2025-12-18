Adama Condé un guinéen tombé sous les balles des policiers belges, l'Ambassade de la Guinée en Belgique réagit .

COMMUNIQUÉ N°43/AG/BXL/2025

Objet : Mort tragique d'un ressortissant guinéen à Namur.

L'Ambassade de la République de Guinée à Bruxelles informe la communauté guinéenne en Belgique et l'opinion publique que M.

Adamo Condé, jeune ressortissant guinéen a tragiquement perdu la vie à Namur le dimanche 14 décembre 2025, à la suite d'une intervention des forces de police belges.

L'Ambassade exprime sa profonde tristesse et sa vive émotion face à ce drame, et présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la communauté guinéenne.

Dès l'annonce des faits, l'Ambassade a pris les dispositions nécessaires et a dépêché une délégation officielle sur les lieux, le mardi 16 décembre 2025 afin de s'enquérir des circonstances exactes de l'incident, d'apporter l'assistance consulaire requise à la famille endeuillée et d'entrer en contact avec les autorités belges compétentes.

L'Ambassade suit avec une attention particulière l'évolution de cette affaire et demeure en contact étroit avec les autorités belges.

Tout en comprenant l'émotion et l'indignation légitimes suscitées par cet événement, l'Ambassade de la République de Guinée appelle l'ensemble des ressortissants guinéens en Belgique au calme, à la retenue et au sens des responsabilités.

L'Ambassade réaffirme sa détermination à défendre les droits et la dignité des ressortissants guinéens à l'étranger, dans le strict respect des lois et par les voies institutionnelles appropriées.

L'Ambassade de la République de Guinée à Bruxelles continuera de tenir la communauté informée de toute évolution significative de cette affaire.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2025