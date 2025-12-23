Camer.be
LE MAROC EST PRET POUR SA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
MAROC :: SPORT

LE MAROC EST PRET POUR SA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS :: MOROCCO

Le Maroc s’apprête à entrer dans l’histoire du football africain avec une Coupe d’Afrique des Nations qui s’annonce déjà comme un événement hors norme. A mesure que les images des stades, des axes routiers, des complexes hôteliers et des infrastructures modernes circulent, le doute n’est plus permis : le Royaume est prêt. Prêt pour sa CAN, et déjà solidement armé pour accueillir, demain, une Coupe du monde. Le Maroc affiche aujourd’hui le visage d’un pays moderne, structuré, ambitieux, devenu une référence incontournable dans l’espace maghrébin et africain.

Des enceintes sportives de dernière génération aux réseaux de transport performants, en passant par une organisation logistique maîtrisée, le pays démontre un potentiel immense dans la construction et l’équipement. Tout indique que la cérémonie d’ouverture de la prochaine Coupe d’Afrique sera à l’image du Maroc ; spectaculaire, riche en animations, dense en symboles et profondément portée  dans une culture millénaire tournée vers l’avenir. Ceux qui ont déjà visité le Royaume savent que l’expérience va bien au-delà du football. L’hospitalité marocaine, presque légendaire, marquera durablement les esprits. Une hospitalité faite de chaleur humaine, de générosité, de respect et de valeurs universelles, à la croisée de l’Occident et de l’imaginaire arabe. Le Maroc est de ces pays que l’on quitte sans jamais vraiment s’en détacher.

Qui y arrive jeune sait qu’il y reviendra un jour, tant il laisse une empreinte durable dans l’esprit et dans le cœur. Derrière ce décor impressionnant, il y a des hommes. Et parmi eux, un nom revient avec insistance ; Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football. À Rabat comme ailleurs, il jouit d’une estime réelle et profonde. Dans les rues de la capitale, ce chauffeur de taxi rencontré au détour d’une course n’hésite pas à louer son action, saluant un dirigeant visionnaire, rigoureux et proche des réalités du terrain.

À la tête de la fédération depuis plus de onze ans, Fouzi Lekjaa incarne une stabilité rare dans le football africain, et surtout une méthode. Les résultats, aujourd’hui visibles, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le produit d’un travail patient, structuré et parfois exigeant. La réforme du championnat national, réduit à 16 équipes pour en relever le niveau, l’obligation faite aux clubs de créer et d’encadrer des catégories de jeunes, la professionnalisation progressive des structures et la vision à long terme ont profondément transformé le football marocain. Autant de décisions qui font aujourd’hui école et dont plusieurs pays africains s’inspirent ouvertement. Sportivement, le public marocain reste lucide.

La CAN 2025 ne sera pas un long fleuve tranquille. Le Cameroun, notamment, est perçu comme un adversaire redoutable, un géant du continent qu’il faudra respecter. Mais la confiance est là. Elle repose sur une équipe compétitive, une organisation solide et un environnement parfaitement maîtrisé. Grand organisateur de compétitions, Fouzi Lekjaa a su hisser le Maroc à un niveau d’excellence reconnu bien au-delà des frontières africaines.

Le Royaume ne se contente plus de participer aux grands rendez-vous du football mondial, il les prépare, les structure et les anticipe. La prochaine Coupe d’Afrique sera une vitrine. La Coupe du monde, une ambition assumée. Et dans cette trajectoire ascendante, le Maroc avance avec assurance, porté par une vision claire, des infrastructures de pointe et un leadership qui force le respect. Le Maroc est prêt. Et le monde du football le sait déjà.

