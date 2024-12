GABON :: Général Oligui Nguema : L’Homme fera-t-il cette Transition Historique ?

Le Gabon, en pleine transition politique, s’engage résolument vers un avenir démocratique sous l’impulsion du Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Président de la transition depuis le changement de régime survenu en août 2023, le général a récemment marqué les esprits en déclarant officiellement qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2025. Cette annonce, qui confirme son engagement en faveur d’une transition apaisée, symbolise une étape majeure pour ce pays d’Afrique centrale, souvent en proie aux tensions politiques.

Une promesse de transition vers un pouvoir civil

Dans un discours marqué de solennité, le Général Oligui Nguema a réaffirmé son intention de restituer le pouvoir aux civils à l’issue des élections prévues pour 2025. Cette déclaration s’inscrit dans le cadre d’un processus de réforme constitutionnelle inédit, qui consolide une vision claire : garantir une démocratie stable et des élections crédibles. La nouvelle Constitution, approuvée massivement par 91,64 % des électeurs lors du référendum du 16 novembre, constitue le socle de cette transformation. Elle limite désormais le mandat présidentiel à deux termes maximum et confère à l’armée une responsabilité inédite : veiller à ce que la Constitution soit strictement respectée. Toute tentative de modification pourrait déclencher une intervention militaire, ce qui illustre une volonté de protéger durablement les institutions contre les abus.

Un signal fort pour l’avenir démocratique du Gabon

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où plusieurs pays africains aspirent à des transitions politiques similaires. Le Gabon, par cette initiative, se positionne comme un exemple potentiel pour ses voisins et pour le continent dans son ensemble. La promesse d’élections transparentes et l’engagement à ne pas briguer de mandat présidentiel reflètent la volonté du Général Oligui Nguema de rompre avec les pratiques du passé, souvent marquées par des dérives autocratiques.

Une Constitution tournée vers la stabilité

La nouvelle Constitution gabonaise constitue une avancée majeure, non seulement par sa limitation des mandats, mais aussi par son ambition d’instaurer un équilibre durable entre pouvoir civil et militaire. Elle donne à l’armée un rôle de gardien des institutions tout en plaçant le peuple gabonais au cœur du processus démocratique. Ce cadre législatif démontre un espoir pour le Gabon et pourrait, si appliqué avec rigueur, éviter les dérives observées dans d’autres pays où les réformes constitutionnelles servent parfois à prolonger indéfiniment le pouvoir d’un dirigeant.

Un modèle pour le reste de l’Afrique ?

La démarche gabonaise ne manque pas d’interpeller le reste du continent, en particulier ses voisins. Alors que plusieurs pays d’Afrique subsaharienne peinent à garantir des transitions politiques pacifiques, l’exemple du Gabon pourrait inspirer des réformes similaires. L’adhésion populaire aux changements proposés, ainsi que l’implication active de l’armée pour protéger ces principes, confèrent au pays une position de précurseur en matière de transition démocratique.

L’héritage d’Oligui Nguema

En renonçant à toute ambition personnelle pour 2025, le Général Oligui Nguema se place en véritable acteur de l’histoire gabonaise. Cette décision, conjuguée à la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, pourrait bien marquer le début d’un renouveau politique au Gabon, fondé sur la transparence, la justice et le respect des institutions. Alors que l’Afrique observe avec attention cette transition, une question demeure : les autres dirigeants du continent suivront-ils l’exemple gabonais ? Pour l’heure, le Gabon écrit une page d’espoir et de renouveau, montrant que le changement est non seulement possible, mais également réalisable avec détermination et volonté politique.