Cameroonian Cultural Festival of North America : Maureen l’Africaine, une voix engagée
Connue pour son franc-parler et son engagement sans compromis, Maureen l’Africaine fait partie de ces femmes influentes de la diaspora camerounaise aux États-Unis d’Amérique qui ne laissent personne indifférent. Femme forte, entrepreneure accomplie et actrice engagée du développement communautaire, elle figurait parmi les personnalités invitées à la conférence de lancement de la Cameroonian Cultural Festival of North America.

Présente dès l’ouverture des travaux, Maureen l’Africaine a pris part activement aux échanges, apportant sa vision, son expérience et son énergie aux débats. Son implication remarquée témoigne de son attachement aux initiatives visant à promouvoir l’unité, la culture et le rayonnement du Cameroun au sein de la diaspora.

Au terme de cette rencontre marquée par des discussions constructives et des perspectives prometteuses, elle a tenu à exprimer son sentiment à notre micro. Saluant l’initiative et la qualité des échanges, Maureen l’Africaine a insisté sur l’importance de l’engagement collectif, du leadership féminin et de la responsabilité de la diaspora dans la construction d’un avenir meilleur pour les générations futures.

Un témoignage fort, à l’image d’une femme déterminée, dont la voix continue de porter et d’inspirer bien au-delà des frontières.

