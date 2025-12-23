Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun :: CAMEROON

Huawei Cameroun a célébré, ce vendredi 19 décembre 2025 à Yaoundé, le 20ᵉ anniversaire de sa présence et de son partenariat stratégique avec le Cameroun.

Deux décennies marquées par une coopération fructueuse avec le gouvernement camerounais et les acteurs de l’écosystème numérique, au service de la transformation digitale et du développement économique du pays.

Placée sous le thème du partenariat stratégique pour un Cameroun numérique, la cérémonie a réuni de hautes personnalités administratives et institutionnelles. Parmi elles, le représentant du Premier ministre, Chef du gouvernement, le ministre des Postes et Télécommunications, le ministre de l’Eau et de l’Énergie, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de la Formation professionnelle, le ministre des Marchés publics, ainsi que le nouveau conseiller économique de l’Ambassade de Chine au Cameroun.

Étaient également présents des directeurs généraux d’institutions partenaires, le président de Huawei pour la région Afrique du Nord, venu spécialement pour l’occasion, ainsi que des responsables et enseignants des établissements partenaires de la Huawei ICT Academy.

Installée au Cameroun depuis 2005, Huawei s’est appuyée sur plus de 30 ans d’expertise internationale pour proposer au gouvernement camerounais des solutions technologiques de bout en bout, contribuant de manière significative au processus de transformation et de développement numérique du pays. L’entreprise a notamment participé à la modernisation des infrastructures de télécommunications avec la CAMTEL, collaboré avec la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), développé des centrales solaires photovoltaïques en zones rurales en partenariat avec le ministère de l’Eau et de l’Énergie (MINEE), et contribué à la mise en œuvre de projets de ville intelligente avec la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN), ainsi que la modernisation des systèmes de communication de la Gendarmerie nationale.

Huawei s’est également illustrée par son engagement en faveur du développement du capital humain. À travers des programmes tels que Seeds for the Future, Huawei ICT Academy et Huawei ICT Competition, près de 15 000 étudiants camerounais ont déjà été formés dans les domaines des technologies de l’information et de la communication.

Fidèle à sa vision qui consiste à apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent, Huawei entend accompagner la transformation numérique du Cameroun conformément aux orientations de la Stratégie nationale de développement 2030 (SND30). Cette célébration a ainsi été l’occasion pour le leader mondial des infrastructures de télécommunications de présenter ses principales réalisations et de réaffirmer son engagement à soutenir durablement l’économie numérique camerounaise.

Prenant la parole, la Directrice générale de Huawei Cameroun, Mme Olylia Wang Lei, a souligné la portée symbolique de cet anniversaire :

« Ces vingt années témoignent de notre engagement constant aux côtés du Cameroun. Nous sommes fiers d’avoir contribué à l’essor numérique du pays et nous réaffirmons notre volonté de poursuivre ce partenariat stratégique afin de bâtir ensemble un avenir digital inclusif et durable. »

Invitée d’honneur de cette cérémonie marquant deux décennies de réalisations dans les domaines de la transformation numérique, technologique et économique, la ministre des Postes et Télécommunications, Mme Minette Libom Li Likeng, a salué l’implication de Huawei dans le développement de l’économie numérique nationale.

« Le gouvernement apprécie l’engagement de Huawei dans la construction de notre économie numérique. L’entreprise est arrivée à un moment crucial, alors que le Cameroun posait les bases de sa digitalisation, notamment à travers le déploiement de la fibre optique. De partenaire technique, Huawei est devenu un partenaire stratégique du Cameroun. Aujourd’hui, nous encourageons Huawei à renforcer davantage son accompagnement, notamment dans d’autres secteurs prioritaires de l’économie nationale, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant », a-t-elle déclaré, avant de souhaiter un joyeux anniversaire à l’entreprise.

Avec ces 20 années de collaboration, Huawei consolide ainsi sa position d’acteur majeur de la transformation numérique du Cameroun et réaffirme son ambition de contribuer à un développement technologique durable au service des populations.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp