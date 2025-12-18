CAMEROUN :: Hommage de la Comicodi à l’honorable Daniel Kalbassou: Un grand commis la nation :: CAMEROON

Premier président du Conseil régional de l’Extrême – Nord, Banquier et fondateur du Crédit du Sahel, ancien député, Expert économiste et financier internationalement reconnu, salué, courtisé et très respecté

Pour tous les critiques de notre pays, très nombreux, qui agissent surtout de l’étranger, ou encore pour certains de nos compatriotes gagnés par la résignation, le désespoir, le découragement et un certain défaitisme, tout serait mauvais chez nous et tout le monde serait voleur, corrompu, mafieux, indigne de confiance et travaillerait contre le bonheur de la patrie.

Je ne discuterai rien des jugements, des constats, observations et remarques des uns et des autres, tant chacun sait comment il formule son bonheur et ce qu’il attend de son pays et de sa société, ce qu’il apporte et compte apporter en retour. Toutefois, l’honnêteté nous commande d’avoir un œil plus vigilant et le regard sur les choses et sur les gens, un peu plus relatifs. IL n’y a jamais de situation totalement perdue ni de pays définitivement foutu. IL y a une histoire, des gens, des caractères, des ambitions, mais également des lueurs d’espoir et des lumières même quand c’est très compliqué. Je parle aujourd’hui de monsieur Daniel Kalbassou, l’honorable Kalbassou, l’ami, le frère, le père de famille, le député, l’économiste, le financier et le rassembleur.

IL y a cinq ans en arrière, alors que la galaxie politique s’agitait sur les choix des conseillers régionaux et surtout sur les personnalités qui prendraient la tête dans chacune des dix régions, je me mis à prier, à implorer le ciel et à supplier presque. Je n’hésitai pas dans cette lancée, de passer quelques coups de fil à des amis du gotha politique de la région de l’Extrême – Nord. Mais qui pouvait mieux que Daniel Kalbassou faire l’affaire ? Cet homme, ce frère, je le connais, il serait la chance pour la région, par son caractère, son expérience et sa capacité de travail.

Ce qui nous manque souvent, c’est le courage de nous lever pour dire la vérité sur les meilleurs d’entre nous, sur ceux et celles qui gardent encore un amour franc pour notre pays, pour les gens, pour les populations, qui sont prêts et savent servir, nourris d’expériences et d’abnégation. J’ai connu Daniel Kalbassou étudiant, banquier, père de famille, gestionnaire, créateur de richesses et confident. Je l’ai connu comme frère, ami, député de la nation et tout ce que l’on peut aimer d’un compatriote et d’un patriote. Tout militait pour lui, et je savais que les frères et sœurs de la région, le savaient et le savent. Daniel fut intelligemment et légitimement porté à ce poste, à cette fonction plus suicidaire et pleine d’embûches que de plaisirs. Le travail, il l’a fait, il l’a prouvé et il a produit de loin plus que partout dans les autres régions. Daniel se baladait avec un sac rempli de brochures, de magazines, de bilans et de projets sur sa région. Un vrai diplomate du terroir. A chacune de nos conversations, je découvrais, j’apprenais, je comprenais, je réalisais et je m’instruisais grandement sur la région, sur ses efforts et son énergie. En dépit d’une santé qui n’est pas des meilleures, son engagement et sa détermination n’ont jamais flanché.

Que ceux qui doutent un seul instant, aillent parcourir les réalisations sur le terrain avec le minimum. Ecoles équipées, salles de classe, bâtiments de maternité aménagés, projets bouclés de toute nature. Etudes en attentes de financements. Ne cherchez pas comme ailleurs la grosse voiture 4x4. C’est un homme modeste et honnête. Cherchez le sens social, la compassion et la manifestation de l’humanité.

Le Cameroun dispose de filles et de fils de grande valeur et hauts en couleurs dans la probité morale, l’éthique sociale et le travail pour la patrie. Daniel constitue dans ce sens, un symbole extraordinaire. Au moment où il passe la main à la tête de la région, il est légitime de lui rendre hommage. Je le fais en souhaitant du fond du coeur, non seulement qu’il demeure la boussole pour son successeur, mais mieux, que la somme de ses expériences de plus de cinq décennies dans les processus de développement multiformes de la société camerounaise, soit exploitée et investie judicieusement. Que de lauriers glanés et que de sollicitations internationales pour lui. Une compétence hors normes.

Bravo mon cher frère, cher compatriote et fils exceptionnel de la nation. Tu es déjà entré par la grande porte, dans le livre d’or de l’histoire de notre pays, notre cher et beau pays le Cameroun. Ton travail est un vibrant témoignage et un indicateur d’espoir pour la jeunesse.

A tous ceux qui font de la critique systématique un métier et une stratégie politique, je dis et redis, le pays est debout et compte des gens valables, honnêtes et dignes de confiance. Il suffit de les connaître et d’aller vers eux./.

Yaoundé, le 18 décembre 2025

