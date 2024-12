GABON :: Zita Oligui Nguema : Héritage de Cœur d’une Première Dame

Le Gabon traverse une transition marquée par des décisions historiques, et parmi elles, l’annonce du général Brice Clotaire Oligui Nguema de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2025. Une décision qui résonne comme un écho à la fin d’un chapitre unique, laissant dans son sillage un mélange d’admiration et de mélancolie. Mais au-delà du général, une figure rayonne dans cette histoire : Zita Olingui Nguema, la première dame du Gabon, dont l’engagement et la douceur auront marqué le cœur des Gabonais. Dès les premiers instants de sa nomination, Zita a conquis les cœurs par une simplicité désarmante.

Elle est arrivée comme une brise, portant avec elle l’élégance de la sobriété. Sans artifice ni éclat tapageur, elle a montré une grande proximité auprès des gabonais, parlant à ceux-ci comme à une famille élargie, toujours souriante, et très attentive lorsqu’il s’agissait de leurs souffrances. Dans les apparitions publiques, elle restait discrète, presque effacée derrière l’ombre protectrice de son époux, mais son impact se faisait sentir à chaque pas qu’elle posait.

Une Mère du Peuple

Pour les Gabonais, Zita est le symbole d’une épouse présidentielle d’abord mais surtout, elle est une mère, une sœur, une amie. Ceux qui l’ont côtoyée parlent d’une femme généreuse, d’une rare empathie, toujours prête à écouter et à tendre la main. Sur le front des violences faites aux femmes, elle n’a pas seulement plaidé. Elle a marché, rassemblé, sensibilisé. Des débats, des conférences, des campagnes de sensibilisation : son engagement était viscéral, porté par la conviction qu’une société juste et inclusive ne pouvait éclore qu’en protégeant et valorisant ses femmes. Dans les familles défavorisées, sa présence était un baume.

Elle a tendu les bras aux enfants, offert des dons aux coopératives agricoles, et remis des outils pour améliorer la vie quotidienne des Gabonais. Machines à coudre, moulins, houes, machettes, autant de gestes qui traduisent une volonté sincère de transformer des vies. Avec son mari, elle a soutenu les femmes commerçantes, remettant des chèques qui portaient bien plus qu’une aide financière : un message d’espoir et de confiance en leur avenir. Mais voilà qu’une page se tourne. Avec la fin de la transition présidentielle, c’est aussi la fin de son mandat de première dame qui s’annonce. Et l’idée de ne plus la voir dans les rues, de ne plus voir son sourire, de ne plus croiser son regard bienveillant, provoque un pincement au cœur chez de nombreux Gabonais. Une figure lumineuse s’efface peu à peu, mais pas son trace et ses actions.

Quel que soit ce qui adviendra, l’histoire retiendra que Zita Olingui Nguema a été une grande première dame simple. Elle est une inspiration, un modèle d’altruisme et de douceur, une femme qui a su mettre en quelque temps seulement, son rôle au service du bien commun. Si le général Oligui Nguema est aujourd’hui salué comme un dirigeant digne et respecté, peut-être lui doit-il une part de cette grâce et de cette sagesse à la femme qui l’a accompagné. Rendons hommage au président digne qu’il est devenu, car qui sait quel chemin aurait été le sien sans une femme d’une telle envergure à ses côtés ?