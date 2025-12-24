Camer.be
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun traverse une zone de fortes turbulences politiques suite à la reconduction de Maurice Kamto à la tête de la formation. Cette réélection, intervenue lors d'une convention organisée par voie numérique, place désormais le parti face à une perspective de bataille judiciaire prolongée. Le recours à une plateforme virtuelle pour valider le leadership du parti constitue une première dans l'histoire de cette organisation, mais cette innovation technique se heurte aujourd'hui à des contestations internes et juridiques majeures. L'enjeu de cette procédure dépasse la simple gestion des instances dirigeantes pour toucher à la survie légale de l'une des principales forces d'opposition du pays.

La polémique a pris une ampleur nationale après les déclarations percutantes de l'ancien trésorier national, Okala Ebode. Ce dernier soutient avec fermeté que le processus électoral est entaché d'illégalité. Selon lui, dès lors que la convention physique du parti avait été formellement interdite par les autorités administratives, toute autre forme de rassemblement, y compris numérique, tombait sous le coup de cette interdiction. Cette lecture rigide des textes suggère que le parti aurait dû surseoir à l'élection plutôt que de tenter de contourner la décision préfectorale par une visioconférence. Ce schisme au sein du MRC expose une fragilité structurelle que les adversaires politiques ne manqueront pas d'exploiter devant les tribunaux compétents.

La stratégie de survie de Maurice Kamto à la tête du parti semble désormais suspendue à l'interprétation du juge administratif. Si la justice camerounaise suit le raisonnement des frondeurs, les résolutions prises lors de cette conférence virtuelle pourraient être annulées, plongeant le parti dans une vacance de pouvoir sans précédent. Cette actualite politique camerounaise arrive à un moment charnière, alors que les formations politiques s'organisent pour les prochaines échéances électorales nationales. L'incertitude qui plane sur la validité de ce mandat pourrait affaiblir la position du parti sur l'échiquier national, rendant le leadership politique de Maurice Kamto plus contestable que jamais.

Pour les analystes, cette situation illustre la complexité du droit des associations et des partis politiques face aux restrictions de réunion. Le parti d'opposition se retrouve pris en étau entre sa volonté de renouveler ses instances et le cadre législatif strict imposé par l'administration. La suite des événements dépendra de la capacité des conseils juridiques du parti à démontrer que la visioconférence n'enfreignait pas l'esprit de l'interdiction physique. En attendant une décision de justice, la tension monte entre les loyalistes et les critiques internes, dessinant les contours d'une crise de légitimité qui pourrait durablement marquer le paysage démocratique camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #MRC #MauriceKamto #Politique #Justice #Opposition #Yaounde

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
Affaire Anicet Ekane : sa famille convoquée au SED sur fond d'accusations de maltraitance
L'aide importante des partenaires occidentaux de la RCA à la préparation des élections
Affaire Fabrice Léna : le Parti de l'Alliance Libérale clarifie sa position au Cameroun
Bénin : Kemi Seba accuse le pouvoir de kidnapping après le putsch manqué du 7 décembre
Election au MRC : Les zones d'ombre d'un scrutin numérique sous haute tension
Maurice Kamto réélu président du MRC à 95 % : la réponse ferme aux interdictions
Henriette Ekwe critique l'absence d'ambition démocratique de Paul Biya
Un militant d'Issa Tchiroma meurt en détention à Yaoundé
Maurice Kamto co-lauréat du Prix Boutros Boutros-Ghali pour la paix et la démocratie
Le Professeur Moïse Timtchueng victime d'une disparition forcée à Dschang
Conseil Régional de l’Ouest: Les élus de l’Udc boycottent la session de plein droit
Devenez Rédacteur

Les + récents

07:25
Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables

Absent de l'effectif des joueurs pour la CAN, André Onana s’adresse aux Lions Indomptables
02:41
MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée

MRC : Maurice Kamto réélu par visioconférence, la légitimité du scrutin contestée
01:46
NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage

NASLA au Cameroun : le cri de détresse des premiers diplômés face au chômage
00:01
Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.

Solidarité et santé : la Fondation LE CHACAL au chevet des personnes du troisième âge à Douala.
23:09
Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

Huawei célèbre 20 ans de partenariat stratégique avec le Cameroun

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo