Camer.be
La Gambie Accorde l'Asile : Le GAP Exige une Action Diplomatique Contre le Régime de Biya
GAMBIE :: POLITIQUE

La Gambie Accorde l'Asile : Le GAP Exige une Action Diplomatique Contre le Régime de Biya :: GAMBIA

Le Gambia Action Party (GAP), par la voix de son Secrétaire général Musa Ousainou Yali Batchilly, a publié un communiqué saluant la décision du Président Adama Barrow d'accorder l'asile politique à un leader de l'opposition camerounaise. Ce geste, décrit par le GAP comme un acte humanitaire et de maturité politique, intervient alors que le Cameroun continue d'être secoué par des troubles post-électoraux, des intimidations et des irrégularités qui menacent la paix et la volonté du peuple. Pour le parti gambien, cette décision est une manifestation de la solidarité africaine et un rappel de la responsabilité morale de la Gambie, elle-même ancienne victime d'injustice démocratique, de se tenir aux côtés des défenseurs de la démocratie.

L'octroi du statut de réfugié politique s'inscrit dans les valeurs démocratiques mondiales et les principes culturels d'aide mutuelle du continent. Cependant, le GAP exhorte fermement le gouvernement de Barrow à ne pas s'arrêter là. L'appel est clair : la Gambie doit s'engager dans une action diplomatique décisive. Le parti appelle le président à mobiliser les partenaires régionaux et mondiaux clés, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, pour exiger le rétablissement de l'État de droit et des normes démocratiques au Cameroun. Selon le GAP, l'Afrique ne peut plus se permettre de recycler les dirigeants dont l'autorité découle de la coercition et de la manipulation plutôt que du scrutin légitime.

Le communiqué met directement en cause le Président Paul Biya, l'exhortant à respecter le verdict populaire et à défendre les valeurs constitutionnelles. Lorsque les processus électoraux ne parviennent pas à refléter la véritable volonté du peuple, la légitimité du leadership s'effondre, transformant la gouvernance en tyrannie. C'est une critique acerbe adressée au régime de Paul Biya, soulignant que la manipulation électorale et le musèlement de l'opposition sapent les fondations de la démocratie. Le GAP met en garde contre la passivité des institutions continentales et internationales.

Le silence continu de l'Union africaine et de l'Union européenne face à une telle injustice est perçu par le GAP comme une abdication de leur mandat moral et diplomatique. Un tel mutisme affaiblit le développement démocratique de l'Afrique et nourrit l'instabilité. L'Afrique a besoin de dirigeants qui écoutent le peuple, et non de ceux qui les font taire par la force ou la fraude. Le Gambia Action Party se déclare solidaire du peuple camerounais et appelle à une transition pacifique du pouvoir, au respect des droits de l'homme et à l'application des valeurs démocratiques pour assurer une véritable alternance politique sur le continent.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Gambie #GAP #AsilePolitique #PaulBiya #Democratie #UA

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Elections régionales 2025: Une alternative pour le désenclavement routier du Haut-Nkam ?
Élections Locales : Le MRC Redoute une « Disqualification Ciblée » par le Régime de Paul Biya
Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »
La Gambie Accorde l'Asile : Le GAP Exige une Action Diplomatique Contre le Régime de Biya
Les alliés de la RCA soutiennent l'organisation des élections en République centrafricaine en 2025
Le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC crée la polémique
Villes Mortes et Régionales du Peuple : La Nouvelle Stratégie de Résistance au Cameroun Post-Scrutin
Issa Tchiroma : Le Sacrifice de l'Exil, Refus de Compromission pour la Démocratie au Cameroun
Le « Président Élu » Issa Tchiroma Remercie la Gambie pour sa Sécurité
Répression du Soutien à Tchiroma, le Cas Ludovic DAGA et la Peur Politique
Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:41
Censure : Équinoxe TV et Serge Alain Otou Convoqués au CNC, Un Acte Contre la Liberté de la Presse

Censure : Équinoxe TV et Serge Alain Otou Convoqués au CNC, Un Acte Contre la Liberté de la Presse
16:18
Elections régionales 2025: Une alternative pour le désenclavement routier du Haut-Nkam ?

Elections régionales 2025: Une alternative pour le désenclavement routier du Haut-Nkam ?
16:15
Élections Locales : Le MRC Redoute une « Disqualification Ciblée » par le Régime de Paul Biya

Élections Locales : Le MRC Redoute une « Disqualification Ciblée » par le Régime de Paul Biya
15:36
Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »

Joseph Espoir Biyong : « Notre Démocratie est Plus Odieuse que le Système de l’Apartheid »
14:42
Exil et Ville Morte : Ludovic Lado Critique la Stratégie Inefficace de l'Opposition Camerounaise

Exil et Ville Morte : Ludovic Lado Critique la Stratégie Inefficace de l'Opposition Camerounaise

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo