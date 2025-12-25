CAMEROUN :: Noël à Buea : ENEO installe des transformateurs après un an d’obscurité :: CAMEROON

Le jour de Noël revêt une saveur particulière cette année pour les résidents de plusieurs quartiers de Buea dans la région du Sud-Ouest. Alors que les familles se rassemblent pour les festivités, les équipes techniques de l'entreprise ENEO sont déployées sur le terrain pour une opération de maintenance d'envergure. Ce déploiement exceptionnel vise à installer de nouveaux transformateurs électriques dans des zones stratégiques qui étaient plongées dans le noir total depuis plus d'un an. Ce retour progressif à la lumière concerne principalement les secteurs de Molyko, Bonduma et la zone du tribunal de Muea, où le quotidien des populations était devenu un véritable calvaire logistique et sécuritaire.

Cette intervention d'urgence ne relève pas du hasard mais fait suite à une série de manifestations populaires intenses. Excédés par des mois de promesses non tenues et par l'impact économique désastreux de l'absence d'énergie, les habitants de ces quartiers avaient récemment exprimé leur colère dans les rues. Ces protestations ont visiblement contraint le concessionnaire de l'énergie électrique au Cameroun à revoir ses priorités opérationnelles malgré la période de trêve hivernale. Le remplacement des équipements défectueux sous la supervision directe des autorités locales marque une étape cruciale pour apaiser les tensions sociales dans cette partie du Sud-Ouest.

L'installation de ces transformateurs représente une bouffée d'oxygène pour les petits commerces et les ménages qui ont dû s'adapter tant bien que mal à l'obscurité. La réussite de cette opération technique le 25 décembre symbolise une victoire pour la société civile locale qui a su faire entendre sa voix. Toutefois, au-delà de la satisfaction immédiate, les usagers attendent désormais une amélioration durable de la consommation électrique et une maintenance préventive plus rigoureuse. Cette situation rappelle l'urgence d'investissements massifs dans les infrastructures de base pour garantir le bien-être des populations. Le rétablissement du courant à Buea ce jour de fête souligne que la pression citoyenne reste un levier efficace pour obtenir des services publics de qualité au sein du secteur énergétique national.

