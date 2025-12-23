CAMEROUN :: Affaire Anicet Ekane : sa famille convoquée au SED sur fond d'accusations de maltraitance :: CAMEROON

Le climat politique s'alourdit considérablement à la veille des festivités de fin d'année avec un développement majeur concernant la disparition de l'une des figures les plus respectées de l'opposition. L'épouse d'Anicet Ekane ainsi que ses neveux ont reçu une convocation officielle pour ce 24 décembre 2025 devant le Colonel Issiaka. Cette procédure, lancée sous l'autorité du Secrétariat d'État à la Défense, vise officiellement à mener une investigation pour clarifier les conditions entourant le décès d’Anicet Ekane. Cependant, cette démarche judiciaire suscite une vague d'indignation et des critiques virulentes au sein de l'opinion publique en raison des circonstances tragiques rapportées par les proches de l'ancien leader politique.

Des révélations troublantes dénoncent un traitement inhumain subi par l'opposant durant sa période d'incarcération. Selon des témoignages accablants, Anicet Ekane aurait été maintenu en détention alors que son état de santé se dégradait de manière alarmante. Les accusations les plus graves font état d'un retrait forcé de son extracteur d'oxygène pendant plusieurs semaines, un acte qui aurait directement précipité sa fin. Cette gestion carcérale soulève des questions fondamentales sur les droits de l'homme au Cameroun et la protection des prisonniers politiques malades. La convocation de la famille pour une enquête ultérieure est ainsi perçue par de nombreux observateurs comme une manœuvre administrative paradoxale après ce qui est décrit comme un abandon médical prémédité.

La procédure engagée par le SED place l'appareil sécuritaire de l'État sous le feu des projecteurs internationaux. La communauté des défenseurs des libertés civiles s'interroge sur la finalité réelle de cette audition programmée le jour du réveillon de Noël, une date symbolique qui renforce le sentiment de harcèlement pour une famille déjà éplorée. L'actualité politique camerounaise est désormais suspendue aux résultats de cette audition, alors que les partisans du défunt réclament une commission d'enquête indépendante plutôt qu'une procédure interne aux services de défense. L'enjeu de cette enquête judiciaire dépasse le cadre privé pour devenir un véritable test pour la crédibilité du système institutionnel.

La mémoire d'Anicet Ekane, symbole de la lutte pour la démocratie, cristallise aujourd'hui les revendications pour une véritable transparence. Le contraste entre le traitement subi en cellule et la soudaine volonté d'élucidation par les autorités crée un malaise profond. Tandis que le Colonel Issiaka s'apprête à recevoir les proches, la pression populaire monte pour obtenir des réponses concrètes sur la privation de soins vitaux. Cette affaire souligne une fois de plus la complexité des conditions de détention des figures dissidentes et la nécessité d'une réforme profonde des protocoles médicaux en milieu carcéral.

